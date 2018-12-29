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Ak Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri adaylar

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği aday tanıtım töreni öncesinde duyurdu. İşte İlçe ilçe Ak Parti başkan adayları listesi...

29 Aralık 2018 Cumartesi 00:39
Ak Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri adaylar

İstanbul Ak Parti İlçe Belediye Başkan Adayları... Yerel Seçimler 2019..

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu. İşte İlçe ilçe Ak Parti başkan adayları listesi...

Seçimlere aylar kala Ak parti merak edilen İstanbuldaki ilçe daylarının listesini duyurdu. İşte İstanbul ilçe belediye başkanları adayları...

Ümraniye : İsmet Yıldırım

Üsküdar : Hilmi Türkmen

Sancaktepe: Şeyma Dövücü

Pendik : Ahmet Cin

Şile: İlhan Ocaklı

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Tuzla: Şadi Yazıcı

Beykoz :Murat Aydın

Bahçelievlievler:Hakan Bahadır

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Sarıyer: Salih Bayraktar

Arnavutköy: Ahmet Haşi

Adalar:Özlem Öztekin Vural

Sultangazi:Abdurrahman Dursun

Fatih : Ergün Turan

Güngören: Fatih Özçiçek

Çatalca: Mesut Üner

Beylikdüzü :Mustafa Necati

Kağthane: Mevlüt Öztekin

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Bakırköy: Mehmet Umur

Şişli: fatma özonay

Kadıköy; Özkan Özgül Yavuz

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Esenyurt: Azmi Ekinci

Avcılar:İbrahim Ulusoy

Esenyurt: M Teyfik Göksü

Eyüp: Deniz Köken

Bayrampaşa :Atilla Aydıner

Gaziosmanpaşa.Hasan Tahsin Usta

Ataşehir: İsmail Erdem

Çatalca:Mesut Üner

Sultanbeyli .Hüseyin Keskin

maltepe. MHP'ye verildi

Beşiktaş:MHP'ye verildi

Silivri : MHP'ye verildi

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 00:39
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. AKP
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