Ak Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri adaylar
AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği aday tanıtım töreni öncesinde duyurdu. İşte İlçe ilçe Ak Parti başkan adayları listesi...29 Aralık 2018 Cumartesi 00:39
İstanbul Ak Parti İlçe Belediye Başkan Adayları... Yerel Seçimler 2019..
AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu. İşte İlçe ilçe Ak Parti başkan adayları listesi...
Seçimlere aylar kala Ak parti merak edilen İstanbuldaki ilçe daylarının listesini duyurdu. İşte İstanbul ilçe belediye başkanları adayları...
Ümraniye : İsmet Yıldırım
Üsküdar : Hilmi Türkmen
Sancaktepe: Şeyma Dövücü
Pendik : Ahmet Cin
Şile: İlhan Ocaklı
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Tuzla: Şadi Yazıcı
Beykoz :Murat Aydın
Bahçelievlievler:Hakan Bahadır
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Sarıyer: Salih Bayraktar
Arnavutköy: Ahmet Haşi
Adalar:Özlem Öztekin Vural
Sultangazi:Abdurrahman Dursun
Fatih : Ergün Turan
Güngören: Fatih Özçiçek
Çatalca: Mesut Üner
Beylikdüzü :Mustafa Necati
Kağthane: Mevlüt Öztekin
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Bakırköy: Mehmet Umur
Şişli: fatma özonay
Kadıköy; Özkan Özgül Yavuz
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Esenyurt: Azmi Ekinci
Avcılar:İbrahim Ulusoy
Esenyurt: M Teyfik Göksü
Eyüp: Deniz Köken
Bayrampaşa :Atilla Aydıner
Gaziosmanpaşa.Hasan Tahsin Usta
Ataşehir: İsmail Erdem
Çatalca:Mesut Üner
Sultanbeyli .Hüseyin Keskin
maltepe. MHP'ye verildi
Beşiktaş:MHP'ye verildi
Silivri : MHP'ye verildi
YORUM YAZ