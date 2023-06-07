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Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sloganı duyurup seçim mesajını verdi
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sloganı duyurup seçim mesajını verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 18:55:00 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sloganı duyurup seçim mesajını verdi

2024 yerel seçimleri için şimdiden çalışmalara başladıklarını açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "2023 seçimlerine 1 yıl kala 'Yüz Yüze 100 Gün' ve 'Birlik İrade Zafer' konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için "Yeniden İstanbul" sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için Yeniden İstanbul diyerek çalışmalarımıza başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. 2024 yerel seçimleri için şimdiden çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, "2023 seçimlerine 1 yıl kala 'Yüz Yüze 100 Gün' ve 'Birlik İrade Zafer' konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için "Yeniden İstanbul" sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için Yeniden İstanbul diyerek çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki her kesiminden çok sayıda gazeteci, medya yöneticileri ve köşe yazarları da katıldı. Programda; AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

İl Başkanı Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin saha çalışmalarından sandık yönetimine kadar gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde 2024 yerel seçimlerine şimdiden başladıklarını belirterek önümüzdeki süreçte yürütülecek seçim kampanyasından bahsetti.

"85 milyon kazandı"

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımızın hem seçim akşamı yaptığı konuşmasında hem de göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada çizdiği çerçeve Türkiye açısından da bizim açımızdan da çok önemli bir çerçeve. 85 milyonun kazandığı, Türkiye'de kimsenin kaybetmediği ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz 5 yılımız var.” ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da toplam 30 bin 803 sandıkta kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem de sandık görevlilerine teşekkür eden Kabaktepe, "Yalan söylemeyi beceremiyoruz" deyip seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.

"Talihsizlikle karşılıyorum"

Milli iradeye saygılı olunması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, "Her bir vatandaşımızın seçimlere, siyasete yönelik düşüncelerini belirtmesi en doğal hakkıdır. Ancak bazı açıklamalar demokrasi nefretine dönüşmüş durumda. Oy veren veya vermeyen vatandaşlarımızın kategorize edilmesi, onlarla ilgili kullanılan üsluplar, değerlendirmeler çok yakışıksız. Ne sosyal statü ne ekonomik statü ne eğitim statüsü ne de başka bir statü itibariyle hiçbir vatandaşımızın oyunu diğerinden farklı görmeyiz. 85 milyon insanımız istediği adaya oy verir. Buradan hareketle seçimi kaybetmiş olmanın verdiği psikolojiyle siyasi aktörlerin veya partililerin, adeta demokrasi nefretine dönüşen söylemlerini talihsizlikle karşılıyorum." dedi.

"Slogan belli oldu: Yeniden İstanbul"

Yerel seçimler için saha çalışmalarına şimdiden başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, "2023 seçimlerine 1 yıl kala 'Yüz Yüze 100 Gün', 'Birlik İrade Zafer' konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için "Yeniden İstanbul" sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için yeniden İstanbul diyerek saha çalışmasına başlıyoruz. Önceki seçimlerden elde edilen veriler saha çalışmalarımızda bizim için yol haritası olacaktır." dedi.

Bir gazetecinin, "Muhalefet partilerinin İBB Başkanlığı için göstereceği aday üzerinden mi adayınızı belirleyeceksiniz?" sorusuna Kabaktepe, "Muhalefet partilerinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Karşımızda kim olursa olsun 2024 seçimlerini AK Partimiz kazanacak, İstanbul kazanacak." şeklinde cevap verdi.

Ardından İl Başkanı Kabaktepe, gazetecilerin tamamlanan 2023 seçimleri ve yapılacak 2024 yerel seçimlerine yönelik sorularını cevapladı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Yorumlar

Turan

85 milyon kazandı deyip durmayın... K mal ve avanesi biz de kaybetmedik ki diye geziniyor...

Nur

Kabaktepe kardeşim umarım aday olursun .
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