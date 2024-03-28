AK Parti İstanbul İl Başkanı noktayı koydu! Hançerli pankartları kim asmış olabilir?

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen “Seçime Doğru” programına konuk oldu. Seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan Kabaktepe, Özgür Özel’in iftirasına da değindi.

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın partililer, İstanbul genelinde astıkları pankartlarla CHP yönetimine adeta kazan kaldırdı. “Seni sırtından hançerleyenlere oy yok” yazan pankartlarda Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı yer aldı. Pankarta, “Kılıçdaroğlu gönüllüleri” imzası atıldı.

2023 genel seçimlerinden bu yana kavganın eksik olmadığı CHP’deki tartışmaları iyice alevlendiren pankart sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel topu AK Parti’ye atmaya kalktı. Parti içindeki skandalların üstünü örten veya suçu başkasına atmayı adet edinen CHP’de, Özgür Özel’in pankarttan AK Parti’yi sorumlu tutması şaşırtmadı.

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Özel, “O pankartların Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin yaptığını iddia ediyorlar. Oysaki bu işi yapan AK Parti’nin sosyal medya trolleri değil gece trolleri, köprü trolleri bunlar” iddiasında bulunarak kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Kabaktepe’den tokat gibi cevap

Kabaktepe, Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen “Seçime Doğru” programında, Özel’in iddiası hakkında şunları söyledi:

“Başlarına gelen her şeyin sorumlusu olarak bir suçlu aramayı bıraksınlar. Netice itibariyle Kemal beyin seçim süreciyle alakalı CHP içerisinde bir tartışma var genel başkanlık seçimlerinde. Bugün o tartışmanın içerisinde olan aktörler televizyona çıkıp Ekrem beyin ne kadar para dağıttığını, daire sözü falan verdiklerini anlatıyorlar.

Dolayısıyla CHP genel başkanlığı seçimiyle ilgili CHP’de bir tartışma var, kendi tartışmaları sonucunda yapıp ettikleri şeylerin hiç onlarla ilgisi yokmuş gibi biri suçlu ilan etmesinler.

Bir kelime kullanarak söylemek istemiyorum, hem Ramazan hem seçim sürecinin nezaketi gereği… Yaptıkları şeyleri, iç kavgaları örtmek için başka suçlu aramasınlar, suçlu arayacaklarsa kendi içlerine baksınlar. Hançerse hançer onların elinde, hançerlenen biri varsa o da onların içerisinde, hançerleyen varsa o da onların içinde. Sayın Özel, Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ederken ağlıyordu, daha sonra karşısına aday olarak çıkması, delegelerle ilgili entrikalardan bahsediliyor, kendi sorunları, kendi kavgaları. Bizi ilgilendirmiyor.”