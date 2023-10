AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Partimiz 2019 yılının ötesinde daha büyük bir başarıyla 2024 seçimlerinden de çıkacaktır”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 7 Ekim’de yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Kabaktepe partinin İstanbul il başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti’nin son 21 yıldır Türkiye’nin daha müreffeh ülke haline gelmesi, hem bölge barışı, hem dünya barışı, daha barışçıl bir dünyanın teşhis edilmesi için çalıştığını ve hafta sonu düzenlenecek kongrenin de bu yaklaşıma hizmet edeceğini söyledi. AK Parti’nin İstanbul’da kimi aday göstereceği konusunda da konuşan Kabaktepe, İstanbul adayının kasım başı ya da aralık sonunda belli olabileceğini ifade etti.

“20 yılda 100, belki 200 yıllık bir hizmeti ifa ettik”

Konuşmasına AK Parti’nin temel ideolojisini hatırlatarak başlayan Osman Nuri Kabaktepe, “14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Aydınlığa açık, karanlığa kapalı’ ifadesiyle, partimiz siyasi hayatına başlamış oldu. Bu geçen süre içerisinde hakikaten milletimizin takdiri, milletimizin teveccühünü her şeyin üstünde tutmamız gereken bir durum olduğunun farkında olarak bu çeyrek yüzyılı geçirmiş olduk. Tabii ki milletimizin bu teveccühü ve takdiriyle 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandumda da AK Parti’miz başarıyla çıkmış oldu. Bu başarının neticesinde millete hizmet etme fırsatını elde etmiş oldu. 20 yıl içerisinde belki 100 yıllık, belki 200 yıllık ziplenmiş bir hizmeti, partimiz bu çeyrek yüzyılda aldığı bu görevi yerine getirerek ifa etmiş Oldu. Bu süre içerisinde hakikaten çok farklı açılardan değişik badireler atlatmış olduk. Partimizin 21 yıllık süreç içerisinde mücadele ettiği temel alanlardan birisi de Türkiye’de vesayet odaklarının tamamının sona erdirilmesiydi. 20 yıl içerisinde teşebbüs edilen adına farklı isimlendirmeler yapmakla beraber, sanal darbeden 15 Temmuz’a kadar, partimize açılan kapatma davalarına kadar, bu süreç içerisindeki vesayetle mücadelenin ne kadar değerli ve olduğunu görmüş olduk. AK Parti, milli iradeye karşı girişilen her türlü eyleme, vesayet girişimine karşı uyan bir siyasi hareketin adıdır. Bu manada da Türk siyasetinde amasız ve fakatsız her türlü darbe ve vesayet girişiminin karşısında durmuş tek lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Maalesef bugünlerde bile hala amayla fakatla, oldu ama niye oldu diyerek bu vesayet ve darbe girişimlerini destekleyen siyasi aktörlerin görülmesini de üzüntü ve esefle karşıladığımı da belirtmek isterim. Bu hafta içerisinde yaşadığımız terör saldırısına dönük her türlü tedbirin alınma noktasındaki çabalarımızı da devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Hala bu terör eylemini düzenleyen nereden geldiği belli olan YPG ve PKK’ya karşı terör örgütü diyemeyen siyasi aktörleri de bu memlekette esefle gördüğümüzü, üzüntüyle karşıladığımızı ifade edelim. Şunu herkesin bilmesi lazım. Biz millet olarak gökyüzünü çadır, güneşi bayrak edinmişiz. Dolayısıyla bu terör eylemlerinin Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti’nde, devletimize, milletimize yönlendirenlerin ya da imalarla veya ’Türkiye’yi acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz?’ derdi olanların hiçbir sonuca eremeyeceklerinin de altını çizmek isterim” dedi.

“Daha müreffeh bir Türkiye ve daha barışçıl bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz”

2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkacaklarına inandıklarını söyleyen Kabaktepe, “22 yıldır değişen, yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında AK Parti olarak bu hedefimizi taçlandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Liderimiz, genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak, yenilikçi bakış açımızla daima üreten, daima gelişen, daima Türkiye’nin daha müreffeh ülke haline gelmesi, hem bölge barışı, hem dünya barışı, hem dünyada daha adil bir dünya diyerek daha adil ve barışçıl bir dünyanın teşhis edilmesi için çalışmaya, gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kongremiz tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni, hep ileri diyerek, kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkmak çıkarmak için gayret edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda aynı zamanda yerel seçimlere de güçlü kadroyla hazırlanacağız. 81 bir ilimizde, dolayısıyla İstanbul’umuzda da 31 Mart 2024 seçimlerine dönük her türlü hazırlıklarla AK Parti’miz; hem şu an elinde bulunan belediyelerin tamamını hem de bundan önceki dönemde kaybettiğimiz veya alamadığımız belediyeleri de ekleyerek 2019 yılının ötesinde daha büyük bir başarıyla 2024 seçimlerinden de çıkacaktır. Bu kongremiz bu anlamda da büyük bir dinamizm, büyük bir heyecan, büyük bir coşku, büyük bir güç katacaktır bu sürece ve bu yürüyüşümüze. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşkla çıkacağız. Cumhuriyetimizin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı AK Partimizin gelecek günlere, güvenli adımlarla yürümesini sağlayacak en güzel kongrelerimizden bir tanesi olacağına şüphemiz yok” diye konuştu.

“İstanbul adayımız kasım başı ya da aralık sonu belli olur”

Kabaktepe bir basın mensubunun AK Parti’nin İstanbul adayı hakkındaki sorusuna ise “Adaylıkla ilgili çalışmalarımızı kongremizden sonra başlatacağız. Yani Ekim ayının ortasından sonra başlayacak. Biz önce bir profil ya da çerçeve belirleyip ondan sonra çalışmalara başlamıyoruz. Vatandaşımız, teşkilatımız tüm İstanbullularla ilgili partimizin 20 yıldır yürüttüğü 6 basamaklı bir süreç yürütüyoruz. O süreçlerden sonra çıkan sonuçlardan hareketle bu söylediğiniz sorunun belki cevabını hep birlikte verebilir. Çünkü önceden bir çerçeve çizerseniz siz araştırma ve çalışmalarınızı o çerçeveye göre yapar, kendinizi de sınırlamış olursunuz. Dolayısıyla ekim ayının ortasından sonra başlayacak, kasım aylarında yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak. Şu an itibarıyla çalışmalarımız başlamadı. Hem 39 ilçemiz, hem büyük şehrimiz, hem de tam rakamını bilmiyorum ama bin 500 civarında meclis üyesi adayı olacak İstanbul’da. Bir önceki seçimde malumunuz kasım ayından itibaren ilan edilmişti adaylarımız tüm Türkiye’de. Tahmin ediyorum 2024 seçimlerinde de 2019’da olduğu gibi kasım ayından itibaren AK Partimiz Türkiye’de adaylarını ilan etmeye başlayacak. İstanbul’a ne zaman sıra gelir, onu ben de bilmiyorum. Kasım’ın belki başı olur, belki aralığın sonu olur. 2019’da aralık sonunda açıklamıştık İstanbul adayımızı. Yine kasım, aralık ayları içerisinde belli oldukça açıklanacak” şeklinde karşılık verdi.