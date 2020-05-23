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Aktüel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Ramazan Bayramı mesajı:

"Kendi değerlerimize yaslanıp birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlendiğimiz sürece, yarınlarımız bugünlerimizden daha müreffeh ve daha mutlu olacaktır''

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:42:02 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Ramazan Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şenocak mesajında, izolasyon ve sosyal mesafe kuralları içinde bugüne kadar verilen mücadelelerin zayi olmaması için bayram sürecinde de tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar dünya ve insanlık olarak içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullar nedeniyle Ramazan'ı bazı kısıtlar içinde yaşasak da yine de ruhlarımızı arındırmaya, sevgi, kardeşlik ve paylaşma gibi manevi güzelliklerle ihya olmaya, azami çaba gösterdik. Şimdi de milletçe ve kardeşçe bayrama erişmiş olmanın sevinç ve huzurunu yaşıyoruz. Virüsle verdiğimiz mücadelede inşallah mutlu bir sonuca doğru adım adım yaklaşıyoruz."

Ramazan Bayramı'nın bu yıl farklı yaşanacağını belirten Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

''İnşallah bizi her açıdan daha güzel bir gelecek bekliyor. Koronayla mücadele sürecinde gerek sağlık alt yapısı, gerek salgın yönetimi gerekse insani yardım açısından dünyanın saygınlığını kazanan Türkiye, virüs sonrası dönemde turizmden sağlığa, ihracattan tarıma kadar her alanda güven, istikrar ve adalet sembolü bir ülke olarak mevcut gelişmişlik düzeyini çok daha ileri noktalara taşıyacaktır.

Kendi değerlerimize yaslanıp birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlendiğimiz sürece, yarınlarımız bugünlerimizden daha müreffeh ve daha mutlu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta güvenliğimiz için yurt içinde yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerimiz ve şehit ailelerimiz olmak üzere, bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimize ve bayrama erişememiş kardeşlerime Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Hastanelerde veya evlerinde tedavi sürecinde olan tüm kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Bayramın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm insanlık için her türlü musibet ve beladan kurtuluşa vesile olması dileğiyle tüm İstanbulluları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.''

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