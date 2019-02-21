AK Parti İstanbul Büyükşehir Adayı Yıldırım’dan Zorluoğlu’na destek

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, kısa süre önce katıldığı AK Parti’de tüm kademelerden destek görmeye devam ediyor. Son olarak, İstanbul’da Trabzonlular Derneğinin düzenlediği organizasyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte katılan Zorluoğlu, eski meclis başkanı Yıldırım’dan da destek gördü.

Programa, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Cumhur İttifakı’nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci, Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Trabzonlular Derneğinde Trabzonlu iş adamları ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, davetlilere hitabında Trabzon ve Zorluoğlu ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"Trabzon’a ikinci bir pist lazım"

Trabzon’a çok sayıda uçak seferi düzenlendiğini ve yolcu sayısının 4,5 milyon olduğunu belirten Yıldırım, “Kapasitesi yetmiyor. 3,5 milyon yolcu kapasitesi vardı. Geçen sene bin uçak doğrudan yurt dışına uçuş yaptı. 2008’de Trabzon’un terminalini yeniledik. Şimdi o da yetmiyor, Trabzon’a ikinci bir pist lazım. Onun için de çalışmalar sürüyor. Eskiden Trabzon Havalimanı vardı. Şimdi Ordu-Giresun var. O da 1,5 milyondan fazla yolcu ağırladı, yetmiyor. Artvin-Rize arasına da yeni bir havalimanı yapıyoruz” dedi.

Zorunluluğunun Türkiye’ye güzel hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “Sayın Murat Zorluoğlu’nun şimdi Trabzon’a hizmet etme vakti geldi. Trabzonlular Murat Zorluoğlu’nu seçecek. Bundan şüphem yok” ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 2,5 aydır Trabzon’da sahadayım"

Zorluoğlu ise salonda bulunanlara özgeçmişini anlattıktan sonra, “Cumhurbaşkanımız tarafından Trabzon’a belediye başkan adayı olarak ilan edilmekten onur ve mutluluk duyduğumu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 2,5 aydır Trabzon’da sahadayım. Gittiğim her yerde, her ilçemizde Başkanımız Binali Yıldırım’ın hizmet anlamında mührünü gördüm, Trabzon’a; bilhassa ulaşım alanında kazandırdığı büyük projelere şahit oldum. Sahil yolu, tüneller, Kanuni Bulvarı, Zigana Tüneli ve ilçe yolları bunlardan sadece birkaçı. Yeni havaalanı, demiryolu ve güney çevre yolu da Sayın Başkanımızın bakanlık ve başbakanlık döneminde ete kemiğe bürünen mega projelerimiz. Bu vesileyle kendisine ve emeği geçenlere bir kez daha müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün bu organizasyonu düzenleyen ve bizleri ağırlayan siz değerli hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duydum” diye konuştu.