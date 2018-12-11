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AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Isparta belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Atabey belediye başkan adayı, AK Parti Aksu belediye başkan adayı, AK Parti Gönen belediye başkan adayı, Sütçüler AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Eğirdir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Isparta ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 13:41
AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Isparta belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Atabey belediye başkan adayı, AK Parti Aksu belediye başkan adayı, AK Parti Gönen belediye başkan adayı, Sütçüler AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Eğirdir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Isparta ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Yozgat’da Celal Köse, Aksaray'dan Evren Dinçer, Ağrı’da Savcı Sayan, Bilecik’de Nihat Can, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Isparta belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Isparta belediye başkan adayı da var. AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. AK Parti'nin Isparta ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

 

2014 Isparta yerel seçim sonuçları

 

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

 

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

 

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

 

Aksu 2014 yerel seçim sonuçları

 

CHP % 42

 

AK Parti % 39

 

MHP % 10

 

BBP % 4

 

DP % 2

 

Atabey 2014 yerel seçim sonuçları

 

AK Parti % 57

 

MHP % 37

 

CHP % 4

 

Eğirdir 2014 yerel seçim sonuçları

 

DP % 33

 

AK parti % 31

 

MHP % 28

 

CHP % 4

 

Gönen 2014 yerel seçim sonuçları

 

AK Parti % 37

 

CHP % 36

 

MHP % 25

 

Sütçüler 2014 yerel seçim sonuçları

 

AK Parti % 42

 

Bağımsız % 37

 

MHP % 11

 

CHP % 7

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:41
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Ordu
  4. Niğde
  5. Nevşehir
  6. Malatya
  7. Kocaeli
  8. Kırklareli
  9. Kars
  10. İzmir
  11. Bingöl
  12. Bilecik
  13. Balıkesir
  14. Ankara
  15. Ağrı
  16. AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019
  17. AK Parti Atabey belediye başkan adayı
  18. AK Parti Aksu belediye başkan adayı
  19. AK Parti Gönen belediye başkan adayı
  20. Sütçüler AK Parti belediye başkan adayı
  21. AK Parti Eğirdir belediye başkan adayı
  22. ısparta 2019 yerel seçim

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