AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Isparta belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Atabey belediye başkan adayı, AK Parti Aksu belediye başkan adayı, AK Parti Gönen belediye başkan adayı, Sütçüler AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Eğirdir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Isparta ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Yozgat’da Celal Köse, Aksaray'dan Evren Dinçer, Ağrı’da Savcı Sayan, Bilecik’de Nihat Can, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Isparta belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Isparta belediye başkan adayı da var. AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. AK Parti'nin Isparta ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

2014 Isparta yerel seçim sonuçları

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

Aksu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 42

AK Parti % 39

MHP % 10

BBP % 4

DP % 2

Atabey 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57

MHP % 37

CHP % 4

Eğirdir 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 33

AK parti % 31

MHP % 28

CHP % 4

Gönen 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 37

CHP % 36

MHP % 25

Sütçüler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 42

Bağımsız % 37

MHP % 11

CHP % 7