AK Parti ile MHP seçimlerin o tarihte yapılması için anlaştı! Gündeme bomba gibi düşen iddia

Haziran 2023 seçimlerinin erkene alınacağı neredeyse kesinleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Beştepe'de bir araya geldi. Bu görüşmenin ana gündemini seçim tarihinin oluşturduğu ve 30 Nisan 2023 günü seçimlerin yapılması konusunda "ön uzlaşmanın" sağlandığı öğrenildi. 30 Nisan'da seçimlerin yapılabilmesi için AK Parti ve MHP yöneticileri çalışma başlattı.

AK Parti kurmaylarıyla 2 saatlik toplantı

DW Türkçe'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre buluşmada seçim tarihlerine dair senaryolar ele alındı. Erdoğan, Beştepe'deki Bahçeli görüşmesinin ardından AK Parti yöneticisi ve AK Parti'nin Meclis yönetiminde yer alan kurmayları ile yaklaşık iki saatlik bir toplantı yaptı.

Erdoğan söyledi: İlk tur 30 Nisan'da

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine dair kurmaylarına bilgi verirken toplantıda, 18 Haziran'da yapılması öngörülen seçimlerin öne çekilmesinin ele alındığı ve üzerinde durulan tarihin de ilk tur seçimler için 30 Nisan olduğunu söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 30 Nisan'da milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun yapılması konusunda Devlet Bahçeli'den de bir itiraz gelmedi.

Seçimler ikinci tura kalırsa 14 Mayıs'ta...

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Beştepe'deki zirvede Erdoğan, kurmayları ile 30 Nisan seçeneği ön planda olmak üzere bu konuda çalışmaların yapılmasını da istedi. Bu durumda seçimler ikinci tura kalırsa da 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. DW Türkçe'ye bilgi veren AK Parti kurmaylarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması "çok büyük olasılık." Bu nedenle tarihler belirlenirken iki haftalık ara dikkate alındı.

18 Haziran seçimi niye öne çekiliyor?

Seçim tarihi belirlenmesinde diğer önemli bir unsur ise bayram tatili ve hac işlemleri. Ramazan Bayramı 20-23 Nisan tarihleri arasında. 23 Nisan Pazar ayrıca Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu nedenle bu tarihte bir seçim gündemde değil.

Bayramdan sonraki ilk hafta 30 Nisan ise "en uygun" tarih olarak AK Parti-MHP liderleri tarafından ele alındı. 18 Haziran'dan seçimlerin öne çekilmesinin bir nedeni de hac. 18 Haziran'da seçim olursa ikinci tur 2 Temmuz tarihinde olacağından bu dönem hac dönemine denk gelecek.