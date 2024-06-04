AK Parti ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Harekete geçtiler! İçlerinde FETÖ bağlantılılar da var

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, AK Parti'nin içinde "Amerikancılar" ve "milli çizgiciler" arasında bir mücadele olduğunu ileri sürdü. Partide "daha büyük hesaplar olduğunu" iddia eden Özçelik, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"31 Mart seçim yenilgisi…

Sonrasında yapılan değerlendirmeler…

Artan “değişim” talepleri…

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Partide, hükümette, örgütlerde, bürokraside…

Kelle isteyenler…

Bunlar sıradan tepkiler.

Her yenilgi sonrası gündeme gelebilir.

Ama iş bununla bağlantılı değil.

Daha büyük hesaplar olduğu anlaşılıyor.

FIRSATÇILAR

Partide iki çizgi mücadelesi…

Giderek sertleşiyor.

Bir tarafta Amerikancılar…

İçlerinde FETÖ bağlantılılar da var.

Diğer tarafta “milli duruş” sergileyenler…

Amerikancılar pusuda bekliyor.

Yenilgiyi fırsata çevirmek istiyorlar.

Seçimdeki başarısızlığın faturası…

Milli politikalara kesme peşindeler.

“Fabrika ayarlarına dönelim” sloganı…

Dillerinden düşürmüyorlar…

Kastettikleri ABD ve FETÖ ile iç içe olma hali.

15 Temmuz’u unutturma çabası…

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan…

(...) Belki de kırıp dökmeden çözmeye çalışıyor.

Ama bizim kulislerde gördüğümüz farklı.

AK Parti’nin içi kaynıyor.

Bel altı vuruşlar da başladı.

Kamudaki ekipler de işin içinde.

ABD ile temaslar incelenmeli.

Hem Amerika’da hem de Türkiye’de.

(...) Bu hafta sonu Kızılcahamam kampı vardı.

Yerel seçim sonuçları tartışılmış.

“Amerikancı ekip boş durmuyor.

Yoğun kulis faaliyeti içindeydi” deniyor.

Erdoğan birçok kişiyle konuşmuş.

Görüşlerini dinlemiş.

Bu hafta bir gelişme olur mu?

Partide, hükümette değişiklik yaşanır mı?

Yoksa değişim 2024 yılı içine mi yayılır?

İzleyip göreceğiz. (...)"