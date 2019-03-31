AK Parti İl Başkanı Yanar oyunu kullandı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1099 nolu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1099 nolu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar Turgut Akdevelioğlu İlkokulunda 1099 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yanar oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, “ Tüm Türkiye bugün sandık başına giderek demokrasi hakkını kullanıyor. Yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir’imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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