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Siyaset

AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehirli vatandaşların bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:27:47 -
AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehirli vatandaşların bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam Aleminin ve Nevşehirli vatandaşların bayramını kutladı.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, mesajında, salgın nedeniyle bu yıl tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olmasından dolayı bayram heyecanının Nevşehir’de de evlerde yaşanacağını belirtti.


Bayramların, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği müstesna günler olduğunu ifade eden Yanar, “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu sebepledir ki ilk defa bayram heyecanını bu yıl evlerde yaşayacağız. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar fizikken uzak kalacağımız, ziyaretlerine gidemeyeceğimiz yakınlarımızı, akrabalarımızı telefonla arayarak bayramlarını kutlayacağız. Kurallara riayet edilerek geçireceğimiz Ramazan Bayramı’nın ardından korona virüs belasından kurtularak çifte bayram yaşayacağız inşallah. Hep bir arada olacağımız, yeniden sarılıp kucaklaşacağımız sağlıklı bayramlar dileğiyle tüm Nevşehirli hemşehrilerimin, ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi."

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