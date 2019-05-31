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AK Parti İl Başkanı Yanar, Kadir Gecesini kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:27
AK Parti İl Başkanı Yanar, Kadir Gecesini kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, tüm İslam âleminin ve Nevşehirli vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, mesajında “Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz” dedi. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını belirten Yanar’ın mesajı şöyle; "Kadir Gecesi, Cenab-ı Allah (c.c) tarafından Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bin aydan daha hayırlı mübarek bir gecedir. Her sene Allah’tan bir bağış, Peygamber’den bir armağan olarak gelen bu mübarek gecede, güzel vatanımızda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz, ülkemizin yakın ve uzak çevresinde bulunan ve felaketlerle boğuşan İslam Aleminin bütün Müslümanları için sevginin, barışın ve huzurun hakim olması en büyük dileğimdir. Bu mana ikliminde gönüllerimizi saflaştırmak, feyz, bereket ve güzelliklerden istifade etmek, bizim bu güzel geceyi en iyi şekilde değerlendirmemiz sonucunda elde edeceğimiz kazanımlar olacaktır. Bu duygularla, aziz milletimizin ve İslam aleminin ve Nevşehirli hemşerilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gece yapacağımız dua ve ibadetlerin, insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan (c.c)’tan niyaz ediyorum."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:27
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