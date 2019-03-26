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AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Bozova’da vatandaşlarla bir araya gelerek, destek istedi.

26 Mart 2019 Salı 18:34
AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Bozova’da vatandaşlarla bir araya gelerek, destek istedi.


31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, beraberindeki heyetle Bozova İlçe Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy’un Seçim Bürosunda vatandaşlara bir araya gelerek destek istedi.


“Tevazu, samimiyet ve gayretle yola devam edeceğiz”


Seçim çalışmalarını Bozova ilçesinde sürdüren AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Yerel seçimlerin önemini, ülkemiz ve özellikle Şanlıurfa’mız üzerinde oynanan oyunları anlatıp, fikir alış verişinde bulunduk, Sorunlarını ve taleplerini dinledik. Tevazu, samimiyet, gayret iledurmak yok, yola devam deyip, İl Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Hilvan ilçemizdeki esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret edip, sohbet ettik” dedi.


“31 Mart’ta sandıkta irademize sahip çıkacağız”


Hep birlikte bu memlekete yaşamaya devam edeceklerini belirten Yıldız, “Bir arada yaşadığı Şanlıurfa’mız dünyaya en güzel bir örnektir. Milletimizi bölmek, bayrağımızı indirmek, vatanımızı parçalamak, devletimizi yıkmak, ezanımızı susturmak, bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ekonomimizi çökerterek işimizle, aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta sandıkta irademize sahip çıkacağız. 31 Mart’ta sandıklar hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecek. Bunun için 31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok, yola devam. Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskelerini düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart’ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere çok sağlam bir cevap vereceğiz inşallah” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
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