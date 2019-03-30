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AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız:

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim yasaklarına saatler kala vatandaşlara çağrıda bulunarak, sandıklara, AK Parti ve adaylarına sahip çıkmalarını istedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:59
AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız:

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim yasaklarına saatler kala vatandaşlara çağrıda bulunarak, sandıklara, AK Parti ve adaylarına sahip çıkmalarını istedi.



AK Partili Belediye Başkanlarına örnek olacağını belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır. Şehir demek medeniyet demektir. Medeniyetin özünde inanç ve ahlak vardır. Memleket işi, gönül işidir. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan tek parti AK Partidir. AK Parti kadrolarının belediyelerdeki başarılarının gerisinde, halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen bir bakış açısı değişikliği vardır. Şehirlerimizi, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız” dedi.


" AK Parti olarak milletimizin hizmetine talibiz"


AK Parti olarak milletimizin hizmetine talip olduklarını aktaran Yıldız, “Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasını sağlayacağız. Sosyal Belediyecilik anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. Halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, sadece Şanlıurfa’yı değil Türkiye’yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği verecektir. Büyük şehirlerimizde, ilçelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:59
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