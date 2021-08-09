AK Parti iktidarı öncesinde batmak üzereydi! İşte Vakıfbank'ın ilk altı aylık karı

AK Parti iktidarından önce batma noktasına gelen Vakıfbank, sadece altı ayda 1 milyar 410 milyon TL net kar elde etti. 2021 yılının ilk altı aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bireysel müşterilerden KOBİ’lere, tarımsal üreticilerden ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam eden bankamızın ülkemiz ekonomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL’yi aştı. Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreterek toplam aktiflerde yıllık yüzde 35 büyüyen ve 729 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Vakıfbank'ın toplam kredileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek 459 milyar TL oldu." dedi.

'Pandemi koşullarına rağmen KOBİ'lerin yanında yer aldık'

Pandemi ile mücadele sürecindeki etkinliklerine de değinen Üstünsalih, "Pandemi döneminde KOBİ’lerin en büyük destekçisi olan bankamız ihracatçı KOBİ’lere sağladığı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapısını daha da güçlendirdi. Bu alanda eğitim verdiğimiz personelimiz ile pandemi koşullarına rağmen gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip edip, özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirdik. Sonuç olarak 2020 yılı sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaştık." ifadelerini kullandı.

'Ekonominin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor'

Tarım bankacılığına ilişkin çalışmalarını da aktaran Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerine şöyle devam etti: "Böylece finansal destek almak isteyen çiftçilerimize birçok konuda şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir duruma geldik. Ayrıca bireysel kredilerde de yeni ürün ve uygulamalar geliştirmeye devam ettik. Bu kapsamda bireysel kredilerimiz yıllık yüzde 28 artarak 112 milyar TL seviyesine ulaştı. Farklı alanlarda uygulamaya aldığımız yeni ürünlerimiz ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla ekonominin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor."