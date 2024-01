AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini canlı yayında açıkladı

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, 650 bin konutunun dönüştürülmesiyle ilgili, "İstanbulumuz bir deprem şehri. 650 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor" diyerek projenin detaylarını tek tek açıkladı.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

İstanbullular İBB'den hangi hizmetleri bekliyor, onları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılaşıyoruz. İstanbullular bize söylüyor, "İstanbul'da değişim zamanı geldi" diyor.

On binlerce İstanbullu ile bir araya geldim ve bir kez bile tepkili tavır görmedim. Biz Mayıs seçimlerinde de o sevgiyi gördük. "Biz 31 Mart'ta artık İstanbul ile ilgilenen bir yönetim istiyoruz" diyorlar.

Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların başkanı olmaya talip değiliz, İstanbulluların kardeşi olmaya talibiz. Biz milletimizin zor anında yanında olarak, her anını bizimle eksiksiz yaşaması için çalıştık. Evin evladı, kardeşi, muradı olmak istiyoruz.

Öncelikle biz hep söylüyoruz, İstanbulluları ilgilendirmeyen konuların içerisinde olmayacağız. Biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. 25 yıllık birikimimizle birlikte 'Şimdi İstanbul' diyoruz. Bu anlayışı bir kere her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar. 1 Nisan'da biz görevi devraldığımızda milletimiz bu hizmetlerden yararlanacak. Son 5 yılda 650 bin konut yapıldı da biz görmedik mi? Metroyu iki katına çıkardılar da, biz görmedik mi? Biz sadece İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

Mevcut yönetim İstanbulluların sorunu dışında başka her şeyle ilgilendikleri için bizi anlayamaz.

Biz net bir şekilde onlar ne derlerse desinler, gerektiğinde cevaplarını da veririz, onun dışında İstanbul için uğraşacağız.

İstanbul'un trafik sorunu

İstanbullunun trafikte geçirdiği süre 64 dakika. Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. Bunların hepsi, bilimsel verilere dayalı bir şekilde bilim insanlarıyla çalışıldı. 3 ayda 180 bin konut deprem bölgesinde yapıldı. İsterseniz yaparsınız. Dertli iseniz yaparsınız. Biz bilim insanlarıyla bu çalışmaları aylardır yapıyoruz. Geleceği öngörerek yatırım yapmak zorundasınız. Metro çalışmalarına hafriyat dökerek bunu yapamazsınız. Yüzde 72 olan karayolunu azaltıp toplu ulaşım miktarını artırmalıyız. Ulaşım eğilimine baktığınızda Deniz yolu yüzde 2 seviyesinde, raylı sistem yüzde 26 karayolu 72. 2029 hedefimiz; yüzde 60 karayoluna düşürmek, raylı sistemi yüzde 37'ye çıkarmak deniz yolunu ise yüzde 3'e çıkarmak. 2034'te ise deniz yolunu iki katın çıkarmak ve raylı sistemi yüzde 48'e çıkarmak. Raylı sistemleri ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 2034'te 1004 km'ye çıkaracağız. Bunu yapabilmeniz için liyakatlı kadronuz olması lazım. Biz 79 bin personelle vermişiz, bu sayı 93 bin çıkmış. 53 bin kişi işe girmiş çıkmış. Bu insanların hepsi kötü mü? Siz bu insanları işten çıkarıyorsunuz.

"Metrobüs hattına gerek kalmayacak"

İlk olarak Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu yapacağız. Burada hiç metro yok şu an. Böylelikle trafiği rahatlatacağız. İkinci olarak Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosu yapacağız. Bu hatta da büyük bir beklenti var. TÜYAP'a kadar gidecek. Bu hatların entegresini de düşünüyoruz. Şu an 328 kilometre metro hattı var. Bunu ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. Üçüncü olarak İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metrosunu yapacağız. Metrobüste 800 bin İstanbullu seyahat ediyor. Bu bir çiledir. Bu hat metrobüse destek hattı. 10. yılın sonunda metrobüs hattına gerek kalmayacak. Dördüncü olarak Sultanbeyli-Kurtköy metro hattını yapacağız.

"Biz hep sözümüzü tuttuk"

Raylı hattı 328'den 650 kilometreye çıkaracağız. Ben bu taahhüt ettiğim işleri yapamazsam bir daha İBB başkanlığına aday da olmak istemiyorum. Ben verdiğim sözleri tutan bir kişiyim. 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz milletimizin zor gününde yanında olduk. Dolayısıyla ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. İlk 5 yolda trafikteki yoğunluğu azaltacağız, 2034'te ise İstanbul'da trafik gündem olmaktan çıkacak.

İki yakaya iki büyük tünel

Avrupa ve Anadolu yakasına iki büyük tünel projemiz var. Avrupa'ya 88, Anadolu'ya 34 kilometrelik tüneler olacak. Dolmabahçe ve Kilyos arasında 2 proje ile birlikte Büyükdere Caddesi'ndeki sıkıntıyı aktarıyoruz, yükünü azaltıyoruz. Buradaki eziyete katlanmak zorunda bırakmıyoruz. Bir örümcek ağı gibi bu tünelleri birbirine bağlıyoruz. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Bu Kilyos Sarıyer'deki tüneli iptal ettiler, durdurdular. Yaptığımız işi bile devam ettiremediler. Yenisahra-Bostancı etabı var. Alternatif bir yol olacak. Kadıköy'den vatandaşlarımız Bostancı sahiline ulaşabilecek.

2034 yılında Anadolu Yakasında yapacağız bir hat bu. Hafta sonları buraya gitmek bir çileye dönüyor. Sahil yoluna alternatif bir tüneli Üsküdar'dan Çubuklu'ya E-5 ve TEM'e alternatif olarak yapıyor olacağız. 5 yılda 47,5 km tünel yapacağız.

"İstanbul'un nüfusu sabit kalsın istiyoruz"

Biz İstanbul'un nüfusunun daha fazla artmasını istemiyoruz. Marmara bütününde biz bu konuyu ele alacağız. İstanbul'un nüfusu sabit kalsın istiyoruz. Ancak turist daha çok gelsin, rahat etsin istiyoruz. İstanbul'u turizmin, ekonominin merkezi olan, okuyan gençlerimizin huzurlu hissettiği bir şehir olsun istiyoruz. Bu bakış açısıyla düşünüyoruz. Bunun dışında kavşak projelerimiz var. Mahmutbey kavşağı var. Orası çileye dönüşmüş. Vatandaşlarımızın bu sorunlarını hızlı şekilde çözeceğiz. İstanbul'dan memleketine gitmek isteyen büyüklerimizi teşvik edecek projelerimiz de olacak. Biz Kağıthane'de oturuyoruz. Bunu bütüncül yaklaşımla çözeceğiz. Göztepe'den Çayırova'ya kadar e5'in yol düzenlemesini yapacağız. Otopark da ciddi sorun. 5 yılda 250 bin otopark yapalım istiyoruz.

Park Et devam et uygulaması önemli. İstanbul'un tüm otoparklarını uygulamaya getireceğiz. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti Biz İstanbul dediğimiz uygulamada toplayacağız. Evinin önüne park edenden ücret almayacağız. Buna ilave olarak İspark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat İsparkların yerleri ücretsiz olacak.

İstanbul'un taksi sorunu

İstanbulda kayıtlı 19 bin taksi var. Beceriksiz yönetim anlayışı ile esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getirdi. Bir kere sorunun niye olduğunu anlamak lazım. Bizim bu sorunu çözmek için veriye dayalı konuşmamız lazım. Taksici mesela diyor ki evinin önünden neden almıyorsun dediğinizde. Bizim önce sahadaki sorunu tespit etmemiz lazım. Sen yol yapmazsan, toplu taşımada yapılması gerekeni yapmazsan trafik olacak. Hepsi birbiri ile bağlantılı. Tek merkezden tüm uygulamaları yönetiyor olacağız. Şu an Uber hizmeti alacaksınız örneğin başka bir uygulamadan, İBB'den bir hizmet alacaksınız başka bir uygulamadan. Bunların hepsini tek çatı altına toplayacağız.

"650 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor"

İstanbulumuz bir deprem şehri. 1,5 milyon riskli. 650 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor. Depreme hazır olmayan binaların yıkılacağını bilim insanlarımız söylüyor. Bugüne kadar 130 bin canımızı toprağa verdik. İstanbul'un olası depreme hazır beklemesi lazım. Aynı Japonya'daki gibi. Biz bunu Türkiye'de gösterdik. Eleştirdikleri TOKİ binalarında yaşayan vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı. Soruna karşı duyarsız kalmazsanız yapabilirsiniz. 650 bin konutu 5 yılda yapalım diyoruz. Her yıl 60 bin konutu KİPTAŞ eliyle yapalım diyoruz. 5 yılda KİPTAŞ eliyle 350 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. Yarısı bizden diyoruz. 750 bin hibe, 750 TL kredi, 100 bin TL de kira desteği vereceğiz 250 bin konutu da vatandaşlarımızla anlaşarak yerinde dönüşümle yapacağız. Buna ilaveten 100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bunları satmayacağız, kiralayacağız. Vatandaşlarımızın evi yapılana kadar sağlam eve geçmesi lazım. Uygun kira bedeli olacak. Bu konutlarda sadece kentsel dönüşümde olan vatandaşlarımız istifade edecek.

TOKİ konutları

11 ilimizdeki sıkıntılara rağmen sosyal konutlarımız ile ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz Tuzla'da Maltepe'de. 180 ay vade ile ödeme imkanı sunuyoruz. 2019'da proje açıklandı ve hemen başlatıldı. 2023 ve 2024'te de konut teslimleri başladı.11 ilde büyük bir yıkım yaşandı ve sonuçta bunlardan etkilendik ama buna rağmen sözümüzü tutuyoruz. 250 bin sosyal konut yapıyor TOKİ şu an İstanbul'da. Biz vatandaşımıza ne söz verdiysek tutarız. Hiç merak etmesinler vatandaşlarımız ister Tuzla, ister Maltepe konutlarını alabilirler.

"Mevcut bütçeyi iki katına çıkaracağız"

Aday olacağımı bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tebliğ ettiler. Biz aday olmasak bu projelerimizi aday olacak arkadaşımıza verecektik. Konuyla ilgilenirseniz çözüm bulursunuz. İstanbul’un kaynağı her yere yeter. 2018’de toplam gelir 18 milyarken merkezi idareden gelen gelir yüzde 71, 2023’te geliri 104 milyar merkezi bütçeden aldığı pay yüzde 92. Biz mevcut bütçeyi 2 katına çıkaracağız. Doğru yönetirseniz bu geliri artırabilirsiniz. Biz bunu yapmışız. Bu tablolar gerçek. 1 Nisan sabahı tüm hizmetlerden tüm İstanbullu faydalanacak.

Her ilde eseri olan bir kardeşinizim. Bu tecrübeyle buraya geleceğiz. İstanbul'da 171 bin konutumuz dönüşüme tabi tutuldu. Türkiye'de 800 bin konutu bitirmişiz. Biz 115 bin konut yapacağını söyleyip 5 yılda konutların yüzde 5'ini yapanlardan değiliz.

"Adaletli su tarifesi uygulayacağız"

İptal edilen Dolmabahçe Levazım Tünel'inin yapımına da devam edeceğiz. Her mahallede kreş olacak. 7 gün 24 saat hizmet verenleri de olacak. 0-6 yaş çocuğu olan aileler ücretsiz karttan faydalanabilecek. Adaletli su tarifesi uygulayacağız. Hane halkı esaslı. 100 bin girişimci kadına 100 bin lira hibe vereceğiz. Öğrencilere beslenme desteği vereceğiz. Çay bardağının yarısı kadar süt dağıtmayacağız. İhtiyacı olan tüm okullara desteği vereceğiz. Toplu ulaşımda öğrencilerimize yüzde 40 indirim için 1 Nisan sabahı çalışmaya başlayacağız. İGDAŞ'tan öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vereceğiz. Ben evlenirken çok zorlanmıştım. Bulaşık makinesini taksitle almıştık. Evlenecek gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz.

Her mahalleye kreş hizmeti

Tüm emekçilerimiz için 7 24 saat kreş hizmeti sağlayacağız. 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL hibe vereceğiz. Kadınlardaki üretimin artması ile birlikte hane halkı geliri de artacak. Okullarımızda güvenlik, temizlik hizmetlerini biz sağlayacağız. O güven ve huzurla öğrencilerimize beslenme desteği de vereceğiz. Mevcut yönetimin söz verdiği ancak yapmadığı bir hizmet. Toplu taşımada öğrencilere yüzde 40 indirim yapacağız. Üniversitelere İGDAŞ'tan 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Üniversitede İstanbul'da okuyan öğrencilerimize 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz.

Gençlere hibe desteği

Gençler geleceğe umutla baksın diyoruz yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL destek vereceğiz. Ben yaşadım, gençlerimiz yaşamasın. Yine ilk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL hibe vereceğiz, kadınlarımıza yaptığımız desteğin bir benzeri. 39 ilçeye paylaşımlı ofis imkanı vereceğiz. İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli bakım evleri yapacağız. Burada vatandaşlarımız yararlanacak. İlla 24 saat kalmasına gerek yok. Örneğin evde bakıyorsunuz ancak bir işiniz var. Gelip bize emanet edeceksiniz, biz vatandaşlarımıza burada bakacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 2.500 TL destek sağlayacağız.

"Ailemiz 85 milyon"

2001 yılında evlendim. Eşim Şengül hanım Matematik öğretmeni. 3 tane çocuğumuz var. Mehmet, Zeynep, Zehra. Zehra'nın hiç küçüklüğünü göremedim bakan olduğumda dünyaya geldi. Mehmet kısmen daha az etkilendi. Onlar sağ olsun o fedakarlığı gösteriyorlar. Bizim ailemiz çok büyüdü, 85 milyon bizim ailemiz. Ailem de bu fedakarlığı gösteriyor.

Son anketler ne söylüyor?

Biz şu an öne geçmiş durumdayız ama rehavete kapılmıyoruz. Bu motivasyonla 31 Mart gecesine kadar çalışmaya devam edeceğiz.