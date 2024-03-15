AK Parti İBB adayı Murat Kurum Akit TV'de soruları cevaplıyor

Akit TV'de 'Seçime Doğru' programında sorulara cevap veriyor.

Murat Kurum'un açıklamaları:

İstanbul'da sizi en çok rahatsız eden nedir?

Böylesi büyük bir metropolde sürekli üretmeniz ve vatandaşın geleceği adına adım atmanız gereken bir şehir. Şehrin problemleri her geçen gün artıyor. Bugün İstanbul'un sorunlarına baktığımızda vatandaşların evden işe gitme gibi sorunları bulunuyor. Deprem korkusu diye de bir şey var. İstanbul'un bütün sorunlarıyla ilgileneceğiz. Vatandaş bizden ne istiyor bunu etüt edip sorunları çözmek elzem. Vatandaşlarımız yaşadığı şehirde mutlu ve huzurlu olmalı. İstanbul'dan Anadolu'ya göç başladı. İstanbul'un nüfusu 16 milyon olsun eyvallah ama turist gelsin istihdam oluşsun. Bakan yok eden yok Üniversite öğrencilerine bakıyorsunuz. Vaadedilen indirimler yapılmamış.

Toplu ulaşımda bir filo sorunu mu var?

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Filodan ziyade yönetimsel bir sorun var. Araç sayısı fazla yıllar öncesine göre yolcu sayısı azken araç sayısı artmış. Baktığımız zaman vaatlerini bile hatırlamayan bir belediye başkanı var. Kendileri buradaki sorunların farkında bile değiller. Siz gitseniz metrobüs kuyruklarını görseniz bir çözüm bulursunuz.

Kendileri vaatlerini bile hatırlamıyorlar aynı vaatleri yapmamışlar şimdi yine vaat etmişler. Niye yapmadınız. 5 senede en azından bir başlangıç yapılabilirdi. Böyle bir irade yok. Seçim üstü gelip Sancaktepeli vatandaşların aklını çelmek için işe başlangıç töreni yapıyorlar. Özel Halk Otobüsleri parasını alamıyor. Bu adam nasıl bakım yapacak. Sen halk otobüsü için ödeme yapmazsan bakım yapamaz yolda kalır. Yandaşına bakım ihalesi verirsen bu otobüsler yolda kalır. Liyakatli kadroları işten çıkarırsan onlar da yolda kalır. Biz vaatlerimizi veriyoruz. 81 ile bakanlığımız döneminde de vaatler verdik ve bunları yerine getirdik. Burada bir yönetim zafiyeti var.

Akit Medya Grubu yangın yaşadı. Bakın yangına müdahale yüzde 50 zaman olarak artış gösterdi. Oradaki bütün mevki ve makamları yandaşlarına liyakatsiz bir şekilde veriyorlar. Belediyeleri rant olarak görüyorlar. Mayıs seçimlerinde ne yaptılar sana bakanlık sana müdürlük gibi makam mevki teklif ettiler.

Ali İhsan Karahasanoğlu: Ben öncelikle size mesleğiniz üzerinden bir soru soracağım. Siz İnşaat Mühendisi ve lisans sahibi biri olarak, CHP çevrelerinin AK Partili yöneticileri suçlamasını nasıl bulursunuz? İBB Başkanı Müteahhit bir aday, siz ise inşaat mühendisisiniz. Bunu nasıl yorumlarsınız.?

Çok laf değil de iş üret derler, burada laf üretiliyor iş yapma anlayışı yok. İL Başkanı Canan hanıma 5 yıl önce yol arkadaşı diyen sonra ise ağza alınmadık laflar edebiliyorlar. Burada iş bilen insanlarla çalışırsınız. Naci Görür şuan İBB'de görevli ancak sadece bir kurultay yapılmış başka bir şey yok. Devlet adabı yok! Bu sorun İstanbul'a faydalı bir bakış açısı değil. Onlar rant rant diyorlar asıl kendileri rantçılar. Sen proje yapmıyorsun sözlerini tutmuyorsun sonra ben belediye başkanıyım. Nasıl belediye başkanısın sen.

Murat Alan: Marmara'da özellikle körfez hattında büyük bir deprem bekleniyor. İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vaatleriniz nelerdir?

Biz birçok proje açıkladık ve hiçbirini eleştirmediler. Bu yarı zamanlı başkana şunu sormak lazım. TOKİ'lerde kimsenin burnu bile kanamadı depremlerde. Ben TOKİ'ci olmakla gurur duyuyorum. Elinde KİPTAŞ var sen de bunları yapabilirdin. Sen de üretseydin. Üretmeyeceksin ama öyle böyle diyeceksin. Sen vaatlerini hatırlamıyorsun yeniden aday bile olmaman lazım. O kayağa gittiğinde biz depremzede insanlarımızla dertleşiyorduk. Dertlenmezseniz bir çözüm ortaya koyamazsınız. Heybesi boş sırtta küfe var ona talimat verenlerin ne söylemesi isteniyorsa o söyleniyor. En azından insan bir kısmını yapabildim der vaatleri hatırlamıyorum yerine. İstanbulluların sorunlarının çözümü adına gayret göstermezsek İstanbul'da geri dönülemez bir noktaya gidilir. İstanbul Fatih'in emanetidir.