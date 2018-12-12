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AK Parti heyeti Romanya yolcusu

AK Parti'den yapılan açıklamada partinin dış ilişkiler başkanlığından bir heyetin partiler arası diyalog çalışmaları çerçevesinde Romanya'ya gideceğini söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20
AK Parti heyeti Romanya yolcusu

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından bir heyet, partiler arası diyalog çalışmaları çerçevesinde Romanya'ya ziyarette bulunacak. 

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek. 

Önemli görüşmeler yapılacak

AK Parti olarak Romanya siyasetine yön veren iktidar ve muhalefet partileri ile ilişkileri geliştirmek için düzenlenen ziyaret kapsamında, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti milletvekilleri ve muhalefetteki Liberal Parti milletvekilleri ile görüşmeler yapılacak.

AK Parti heyeti, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Dan, Avrupa Fonları Bakanı Rovana Plumb, Romanya Başbakan Yardımcısı Ana Birchall ile de bir araya gelecek.

İki günlük Romanya ziyaretinde Yılmaz, Bükreş'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak, iş çevreleriyle toplantılar gerçekleştirecek.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca daha önce Belçika, Rusya ve Almanya'ya ziyaretlerde bulunulmuştu. 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20
  1. Bingöl
  2. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı
  3. Cevdet Yılmaz
  4. Romanya

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