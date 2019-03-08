0553 313 94 23

AK Parti heyeti kadın ve gençlik merkezlerindeki kadınlara karanfil

AK Parti heyeti Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezindeki kadınlara karanfil dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 17:35
AK Parti heyeti kadın ve gençlik merkezlerindeki kadınlara karanfil

AK Parti heyeti Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezindeki kadınlara karanfil dağıttı.


AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti.


Fatih, Siteler ve TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezlerini gezen AK Parti heyeti burada ki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.


AK Parti heyeti çalışmalar ile ilgili Kültür Müdürü İskender Korkut ve Kadın ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Kürşat Harmanda’dan bilgi aldı.


Süleyman Kılınç, kadınları yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş adamı Ilıcan cinayeti davası
    1. İş adamı Ilıcan cinayeti davası
    2. Emre Şandan yeniden ASBİAD Başkanı
    3. GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze..
    4. Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim..
    5. Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir..
    6. Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli..
    7. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    8. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    9. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    10. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    11. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    12. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    13. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    14. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    15. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    16. Liderin rakibi maça gelmedi
    17. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    18. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    19. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    20. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    21. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    22. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    23. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    24. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    25. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    26. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    27. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    28. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    29. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    30. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem