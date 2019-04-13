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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti Hatay Milletvekillerinden Payas külliyesine çıkarma

AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sebahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile birlikte Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesine çıkarma yaparak ilçe belediye başkanı seçilen Bekir Altan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:03
AK Parti Hatay Milletvekillerinden Payas külliyesine çıkarma

AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sebahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile birlikte Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesine çıkarma yaparak ilçe belediye başkanı seçilen Bekir Altan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Hatay Milletvekilleri, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Cumhur İttifakından Payas ilçe belediye başkanı seçilerek yeniden başkanlığı kazanan Bekir Altan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular .


Tarihi, Payas Sokullu Mehmet Pasa Külliyesi içerisinde bulunan belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Hatay Milletvekileri, Başkan Altan’a haırlı olsun dileklerini ilettiler.


Cumhur İttifakı çatısı altında AK Partiden yeniden Payas Belediye Başkanı seçilen Bekir Altan ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milletvekillerine tarihi külliye ve çevresinde sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:03
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