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AK Parti halka soracak... 20 ilde yeni anket!

Yerel seçimler öncesinde adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdüren AK Parti'de 20 il için yeni anket yapılacak. Telefon ve SMS anketleri ile halka sorulan “Kimi başkan olarak görmek istiyorsunuz” sorusuna verilecek cevaplar, o il ve ilçedeki yeni başkan adayının kim olacağının belirlenmesinde önemli bir kriter olacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
AK Parti halka soracak... 20 ilde yeni anket!

AK Parti’de aday adaylarının başvuruları devam ederken, Genel Merkez’de gerçekleştirilen 7 saatlik toplantıda, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının hazırladığı raporların ve teşkilat başkanlığının bölgelerde yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırladığı raporların değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda her il ve ilçelerinin durumları ayrı ayrı masaya yatırıldı.

Halka sorulacak

İllerde mevcut başkanların durumları öncelikli olarak ele alındı. Star'ın haberine göre, başkanla devam edilip edilmeyeceğine ilişkin veriler otaya konurken, bu tabloda başkanlarla ilgili yapılan memnuniyet anketleri ve performans değerlendirmeleri etkili oldu. Telefon ve SMS anketleri ile halka sorulan “Kimi başkan olarak görmek istiyorsunuz” sorusuna verilen yanıtlar ise o il ve ilçedeki yeni başkan adayının kim olacağının belirlenmesinde önemli bir kriteri oluşturdu.

40 şehir değerlendirildi

Toplantıda, yerel yönetimler ve teşkilat başkanlığının ortaya koyduğu veriler üzerinden büyükşehirleri sona bırakmak üzere küçük illerden başlanılarak 40 ilin tek tek değerlendirildiği öğrenildi. İlk toplantıda yapılan değerlendirilen

40 ilden 20’sinde anketlerin tekrar yaptırılması ve öne çıkan isimlerle ilgili yeni bir değerlendirme sürecinin başlatılması benimsendi.

Toplantılar devam edecek

Toplantıların, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında devam ettirilmesi ve aday adaylığı süreçleri devam ederken, genel bir tablo değerlendirmesinin tüm iller için yapılması da benimsendi. Bu kapsamda diğer illerin durumları da, daha sonra yapılacak toplantılarda ele alınarak genel bir fotoğrafı çıkartılmış olacak.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
  1. AK Parti
  2. Yerel seçimler
  3. yerel seçim adayları
  4. anket

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