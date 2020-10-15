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Aktüel AK Parti Hakkari İl Başkanlığından sivilleri katleden terör örgütü PKK'ya tepki
Aktüel

AK Parti Hakkari İl Başkanlığından sivilleri katleden terör örgütü PKK'ya tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:11:12 -
AK Parti Hakkari İl Başkanlığından sivilleri katleden terör örgütü PKK'ya tepki

HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, geçen hafta Çukurca ilçesinde cesedi bulunan 2 kişinin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü belirterek, terör örgütünü lanetledi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurca'ya 40 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşelik mezrasında Arif Sevinç ve Onur Bozkurt'un, PKK'lı 3 terörist tarafından evlerinden alınarak şehit edildiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın insanlık ve vicdan düşmanı olduğunu vurgulayan Gür, şunları kaydetti:

"İnsanları evlerinden alıp ailelerinin gözleri önünde katletmek en hafif deyimle izzetsizliktir. Silahsız ve sivil olan insanlara karşı yapılan bu alçak terör eylemini lanetliyoruz. Bizler Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, Arap'ı ve Acem'i ile 83 milyon tek yürek, tek millet olarak büyük Türkiye'yiz. Hiçbir terör örgütü, terör gücü ve devleti, bizlerin birlik ve beraberliğini bozamayacak. Bizler Anadolu'nun mazlumlara umut olan sesi ve ışığıyız, Mezopotamya'nın merhamet ve kardeşlik muhabbetiyiz."

İhaneti ve bölücülüğü şiar edinenlerin milletinin birliği ve kardeşliği karşısında yok olmaya mahkum olduğunu ifade eden Gür, masum canlara kıyan teröristlerin cezalarını bulduğunu aktardı.

Gür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen takip ve operasyon ile hak ettikleri karşılığı bulmuşlardır. Rabbim terör örgütlerine, destekçilerine ve terör sevicilere Kahhar ismiyle tecelli etsin. Huzurumuza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize kastedenlere tekrar haykırıyoruz; başaramayacaksınız, hüsrana uğrayıp yok olacaksınız. Tüm şehitlerimize ve iki hemşehrimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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