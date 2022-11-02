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Siyaset AK Parti Grup toplantısında Kılıçdaroğlu sloganı!
Siyaset

AK Parti Grup toplantısında Kılıçdaroğlu sloganı!

TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup toplantısında salonda bulunanlar adaylığını bir türlü açıklayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sloganlarla çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 17:22:00 - 2022-11-02 17:28:17

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirası ile ilgili konuşurken salonda bulunan gençler adaylığını bir türlü açıklayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tezahüratlarla seslendi.

AK Partili gençler, "Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım." sloganı attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılan sloganın ardından konuşmasına devam etti.

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