AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak önemli açıklamalar yaptı.

Yerel seçimde, Çanakkale’de yüzde 41 buçuktan fazla oy aldıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Turan, “Tüm baskılara rağmen Ege ve Marmara sahil bölgelerinde özellikle karşı ittifakın başarılı olmasına bağlı olarak birçok ilde büyük sıkıntılar yaşandı. Çanakkale’mizde de kaybettiğimiz var kazandığımız var. Hepsini değerlendirdiğimizde aynaya bakıp söyleyeceklerimiz var. Başta kendime. Ama herkes aynaya bakıp neden kaybettik sorusunu çok samimi sorularla kendisine sorması lazım. En kolay yol birilerini suçlamaktır. Hayır, herkes aynaya baksın nerede hata yaptığımız nerede eksik olduğunu. Çok değil korkmadan istişareyle beraber 10 kişiye sor, 8’i aynı cevabı verecek. Kalan 2 tanesi duymak istediğini söyler onu öne çıkartabilirsin yapma bunu. Bunu ben Cumhurbaşkanımıza söyledim İstanbul ile ilgili. Şu ilçeyi neden kaybettik, bu beldeyi neden kaybettik. 10 kişiye senden çekinmeyecek bir ortamda sor, çıkan sonuç hepimizin ortak hem fikir olacağı sonuçtur. Bunun yanında Geyikli, Kara Biga gibi ilk defa aldığımız beldelerimiz var. Ezine, Lapseki, Yenice kolladığımız yerler var. Biga gibi büyük bir ilçemizi tekrar aldığımız yer var. Gelibolu gibi uzun yıllar sonra ilk defa İl Genel Meclisi çıkarttığımız yerimiz var. Geçen seçimlerde yüzde 13 oyumuz var bugün yüzde 41’e çıkmışız. Çok büyük bir artış. Ama yetmedi. Bayramiç oyumuz arttı ama yetmedi. Tek tek değerlendirdiğimizde hepsinin artısı eksisi ortaya konulabilir. Ama biz şunu biliyoruz Çanakkale dahil bu milletin yüzde 70’i bir dönem bize oy verdi. Bu seçimde verdi bir dahakinde vermedi, bu seçimde verdi bir sonrakinde vermedi. Ama, bu toplumun yüzde 70’i bir şekilde AK Parti’ye oy verdi. Bu çok kıymetli bir oran. Şunu demek istiyorum kişi başı en çok yatırım alan il Çanakkale. Buna rağmen bazı yerlerde yatırım olduğu halde oy alamadıysak aynaya bakmak durumundayız. Yatırım yapmak tek başına oy almanın işi değil. Vekilin, il başkanının, kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanının görevi başka, il ve belediye meclis üyesinin görevi başka” şeklinde konuştu.

“Ben istiyorum ki, herkes Tayyip Erdoğan gibi çalışsın”

Kendilerine yönelik eleştirilere de cevap veren Turan, “GESTAŞ zam yapmış bize kızıyorlar. Zammı biz mi yapıyoruz? Çanakkale Belediyesi bütün çay bahçelerinde çaya zam yapmış bir tek haber olmadı. Her kötülük bizden her kötülük Vali’den olmaz. CHP’li birçok arkadaşımız bize gelip ‘Bir sistem var gelip bu sistemi bozdunuz iyi yaptınız’ deyip tebrik ediyorlar. CHP’li birçok arkadaş, yönetici AK Parti’li birçok arkadaştan bize daha fazla sahip çıkıyorlar. Çanakkale’deki yanlışlara ’Dur’ demeyen teşkilat olmaz. Hep beraber ‘Dur’ diyeceğiz. Yanlışa ‘Dur’ diyeceğiz. İyiye ‘Evet’ diyeceğiz. CHP’li İl Genel Meclisi Başkanı arkadaşımız geçen hafta ziyaretimize geldi, ne kadar kamu adına talep varsa baş tacı dedik. Kamu adına kim yatırım yapacak, kim iş yapacak baş tacı. CHP, MHP, AK Parti, İyi Parti kim olursa olsun iş yapsın baş tacı. Ama ben istiyorum ki, herkes Tayyip Erdoğan gibi çalışsın” şeklinde konuştu.

Su altı turizmi müjdesi

Her geçen kanunda Çanakkale’nin bir eksiği, bir talebi varsa omuz vererek hayata geçirmek için çabaladıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

“Son torba yasada Çanakkale’nin turizminin kaderi olacak bir adım attık. Su altı turizmine imkan veren, batıkların turizme açılmasına imkan veren bir kanun maddesi geçti. Boğazda 60 kadar savaştan kalan batık gemi var. Bunların çeşitli gerekçelerle dalış imkanı yoktu. Dalış turizmi dünyada en çok para kazandıran turizm. Adam Avrupa’dan geldiği zaman Truva’da olduğu gibi geldim gittim demeyecek. Gelecek dinlenmesi lazım hemen dalamaz. En az 2-3 gün dalacak ama hemen gidemez dinlenmesi lazım. Teknik konulardan dolayı basınç gibi. En karlı turizmlerden bir tanesi dalış turizmi. Çanakkale’de yeni bir sayfa açıyoruz.”