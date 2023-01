AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB gerçeklerini açıkladı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkardı. İşte İmamoğlu'nun algı çalışmaları ve gerçekler...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber'e konuk oldu. Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti dönemine ilişkin iddialarını tek tek yanıt verdi. CHP'li İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevini kariyer planlaması için kullandığını ve hizmet yapmadığını vurgulayan Göksu, İmamoğlu'nun "AK Parti döneminde 30 bini aşkın kişi işe alındı" iddiasının sahte olduğunu verilerle kanıtladı. Göksu, İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iddiasını da rakamlarla çürüttü. İBB'de çalışan terör iltisaklı kişilere de değinen Göksu belediyelerde işe alım sürecinin nasıl olduğunu da anlattı.

"İstanbul'un geleceği maalesef karartılıyor"

Göksu, İmamoğlu'nun İBB'yi kariyer planlaması için kullandığının altını çizerek, "Biz İstanbul'un projelerini tartışacağımıza gerçekten acayip bir şey konuşuyoruz. 2019 yerel seçimleri birlikte İstanbul'da yeni bir süreç başladı. Bu başlayan süreç çok acı ve travmatiktir. İstanbul'u konuşmak yerine bir aktör kendisine başka polemik alanları oluşturarak kendisini konuşturmayı tercih etti. Bunun birkaç sebebi olabilir. Kendi kariyer planlaması çerçevesinde İBB'yi kendi kariyer planlama merkezi olarak görüp, ulaşmak istediği menzile gitmek için polemik konuları, doğru ya da yanlış olması önemli değil önemli olan tartışılması... Ekranları açtığında isminin görünmesi onun için her şeyin üstünde bir pozisyon. İstanbul'un geleceği maalesef karartılıyor." sözlerini kullandı.

Göksu, "İBB başkanı ile ilgili İçişleri Bakanımız açıklama yaptı, 'CHP'li bir takım belediyelerde terörle iltisaklı insanların çalıştığına dair bilgiler' var dedi. Türkiye 40 yıldan beri çok acı çekmiş, anneler evlatsız kalmış. Bu ülkenin ekonomisine o kadar büyük darbe vurulmuş ki... Bugün terör ve terörle mücadele olmasaydı biz dünyanın en büyük 17. değil belki de 7. ekonomisi olacaktık." diye konuştu.

Göksu sözlerine şöyle devam etti:

50 bin kişiyi işe aldı. Bunun bir maliyeti var. İstanbullular bugün onun maliyetlerini ödüyor. Bugün İstanbulluların otobüsleri yanıyorsa, yürüyen merdivenleri çalışmıyorsa İBB Başkanı'nın partizanlığı yüzünden. Çünkü bu partizanlığın bir bedeli var. Bu konuda cevap veremediği sorular var. İBB Başkanının kamu vicdanı olmalı. Bir şey söyleyecekseniz doğrular üzerinden söyleyin yalanlar üzerinden değil.

"İBB Başkanının söylediği bilgilerin de hiçbir kıymeti kalmadı"

Çıktı dedi ki AK Parti döneminde 2017-2018'de 30 bin 789 kişi işe alındı. Tabi biz çok çalışan bir ekibiz. 10 dakika içinde bütün verilere ulaştık. Biliyorsunuz taşeron yasası çıktı, İBB bünyesinde çalışan ne kadar eleman varsa hepsi kadroya geçirildi. Hepsi onlar. Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra, İBB Başkanının söylediği bilgilerin de hiçbir kıymeti kalmadı. En büyük iddianı söylüyorsun. En büyük iddian yalan.

"İstanbul'un geleceğini karartıyor"

Dijital ekranları açtığında kendisini görmeyi planlıyor. Ama bunu yaparken İstanbul'un geleceğini karartıyor. İçişleri Bakanımız "CHP'li bazı belediyelerde terörle iltisaklı kişiler çalıştırıyor" dedi. Bu konuya ilişkin soruşturmalar yapıldı. Bu süreçten sonra yargı karar verecek. Buradan başka bir fırsatçılığa doğru gidiliyor.

"Ortaya bir vizyon konulamıyor"

İstanbul projeleriyle tartışılamıyor. Ortaya bir vizyon konulamıyor. Hangi projeyi kendisi yaptı da açtı? Hepsi AK Parti tarafından başlatılan projelerdi. Bu şehirde bir hikaye yazamayanlar mağduriyet üzerinden siyaset devşiriyor.

"İBB'nin ilçe belediyelerinin altında kaldığını görüyoruz"

İlk defa İBB 39 ilçeden daha az başarıya sahip. Bu yeni bir araştırma. İlk defa İBB'nin ilçe belediyelerinin altında kaldığını görüyoruz.

"Siz genel başkanınızla musluk taktınız"

İstanbul bir günde 1250 aracın trafiğe çıktığı bir şehir. Bunlar 2022 rakamları. Çok ciddi bir işiniz var. Artık dünya genelinde şehirler yarışacak ülkeler değil. İstanbul'u diğer küresel şehirlerle yarışacak hangi projeyi yaptınız? Siz genel başkanınızla musluk taktınız ya.

"Çıksın İBB Başkanı böyle değil desin"

Belediyede birisi işe alınırken diyelim ki iyi performans veren birisi ve biz onu sözleşmeli yapmak istiyoruz. Biz güvenlik soruşturması için talepte bulunmuşuz ve bize zarf içinde o kişilerin bilgisi gelir. Devletin ilgili birimlerine bu kişileri soruyoruz. Burada İBB Başkanı diyor ki "Adli sicil kaydını istedik" diyor ama manipülasyon yapıyor. Adli sicil kaydı kesinleşmiş mahkeme kararlarını içerir. Gözaltılarını içermez. İstanbullulara yanlış bilgiler veriyor. İBB 115 milyar bütçesi olan bir reklam ajansıdır. Çıksın İBB Başkanı böyle değil desin.

"Engelleniyoruz lafını duyarsanız bilin ki yalan söylüyorlar"

İBB Başkanı engelleniyorum diyor ama bugüne kadar getirdiği hangi projeye hayır dedik? Proje getirmediği için olabilir. Engelleniyoruz lafını duyarsanız bilin ki yalan söylüyorlar. Hiçbir projeleri olmadığı için engelleniyoruz söylemine sarılıyor.

İBB'nin ürettiği bütçe sadece 1.8 milyar TL

İBB'nin 2020 yılı toplam geliri 19.768 milyar TL iken bu paranın 17.9 milyar lirası AK Parti hükümetinden geliyor. İBB'nin ürettiği bütçe sadece 1.8 milyar TL.

İBB Meclisi'ne gelen 51 borçlanma teklifinin 50 tanesine evet dedik biz. Bir tanesini reddettik o da reklam konusunda borçlanmaydı.

"Arsa satışı iddiası yalan"

2.219.072 metrekare arsa satışı için onay istediler biz 1.964.934 metrekare için onay verdik. Bu yüzde olarak yüzde 89'u buluyor. Nasıl engelleme bu?

"Bu yalanı söyledi"

İmamoğlu iki yılda AK Parti'li İBB 30 bin kişiyi işe aldılar dedi. Bu yalanı söyledi. 2017-2018'de dünya genelinde İstanbul trafiği 7.sıradayken şu an birinci sırada.

"Her yıl ortalama 284 tane otobüs aldık"

Biz paralar nereye harcandı diyoruz yanıt alamıyoruz. Avrupa'nın en genç filosunu teslim ettik biz. Otobüslerin düzgün bakımları yapılmıyor. Her yıl ortalama 284 tane otobüs aldık. Onlar her yıl ortalama 40 tane almışlar. Reklama ayırdığı parayla her gün bir otobüs alabilirdi.