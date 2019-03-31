AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: “Bu seçimin kaybedeni yok, Giresun kazanmıştır”

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ni Giresun merkezde Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Şenlikoğlu’nun kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 yıl aradan sonra Giresun merkezde tekrar belediye başkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Giresunlu hemşehrilerimiz tercihlerini adayımız Aytekin Şenlikoğlu’ndan yana kullanmıştır. 10 yıl aradan sonra Giresun merkezde tekrar belediye başkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Giresun kazanmıştır. Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi milletten başka efendi tanımayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mahcup olmadığımız için hemşehrilerimize minnettarız. Bu seçimlerle birlikte Giresunumuzda yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi Giresun’a hizmet etme zamanıdır. Hemşehrilerimizin güvenine layık olacağız. Giresun Milletvekilleri olarak, Belediye Başkanımız ve ekibiyle şehrimizi büyütüp, geliştireceğiz. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, birbirimize saygı ve hoşgörü içinde, birbirimizin hukukuna riayet ederek geleceğe ilerlemeye devam edeceğiz. Giresunumuzu hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle, seçim çalışmalarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm Giresunlu hemşehrilerimize, gece gündüz demeden özveriyle çalışan AK Parti il teşkilatımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, seçim koordinasyon merkezinde çalışan ak kadroya; ayrıca Cumhur İttifakı’nın üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin il teşkilatı ve sevgili ülkücü kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.’’