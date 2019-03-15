AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırıya tepki göstererek, “Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu’nda esnaf ve kanaat önderleriyle buluştu. Programa Kurtulmuş’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda esnaf katıldı. Programda yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıya değinen Numan Kurtulmuş, “Epeyce bir süredir özellikle Batı dünyasında İslam karşıtlığı, Müslüman düşmanlığı, hatta bunun somuta edilmiş hali olarak Türk düşmanlığı aldı başını gidiyor. Aşırı sağcı siyaset, Türkiye düşmanı pirim yapıyor. Siyasetçiler tarafından korunuyor, kollanıyor. Ne yazık ki bu endişelerimizi teyit eden çok vahim bir olayla karşı karşıyayız. Dünyanın siyasi tartışmalarından çok uzak bir köşesinde Yeni Zelanda’da bu olayın meydana gelmesi fevkalade düşündürücüdür. Sadece tek bir kişinin olmadığı anlaşılıyor" diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arkalarından bıraktığı manifestoya da dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu manifestonun her satırı ilginç. Orada bizimle ilgili de şeyler söylüyor. ’Türkler, boğazın batı yakasında yaşamak isterlerse bunun bedelini öderler’ diyor. ’Türkleri Avrupa kıtasından söküp atacağız’ diyor. Biz bu topraklarda Müslüman Türk olarak sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğiz. Dünyanın başkenti olan İstanbul, Müslüman Türk milletinin fetih armağanıdır. 1453’ten bu yana bir Müslüman Türk beldesi olduğu gibi kıyamete kadar da öyle kalmaya devam edecektir. Ne yazık ki bu olay İslamofobi ve Türk düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Buna gücünüz yetmez. Buradayız. Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak her vesileyle olduğu gibi bir kez daha bu hain terörist saldırının arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Bu sıradan bir adamın yaptığı saldırı değil. Yaptıkları insanlık suçudur. Saldırıda ölen Müslüman kardeşlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.