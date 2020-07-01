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Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması:

"Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir" - "Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:58:57 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."

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