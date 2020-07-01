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Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumları kınadı:

"Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak'ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 00:23:33 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumları kınadı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak'ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Doğan her çocuk yarınlarımıza dair en hakiki umudumuzdur." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyaya gelmiş yavrumuz Hamza Salih'in ailesine ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diler, kardeşlerim Esra ve Berat Albayrak çiftini tebrik ederim. Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak'ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum."

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