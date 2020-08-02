  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan şehit ailesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:57:15 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan şehit ailesine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve ilçe başkanlarıyla, şehidin merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Burada şehidin annesi Gülbahar ve babası Kazım Gündeş ile yakınlarına taziyelerini ileten Ünal, aileyle bir süre sohbet etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı