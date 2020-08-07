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Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre açıklaması:

"Salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız kongre sürecimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın başlayacağımız ilçe kongrelerimizi kasım ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz" - "Kuşkusuz bu süreçte kongrelerimiz Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirler alınarak yapılacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:21:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız kongre sürecimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın başlayacağımız ilçe kongrelerimizi kasım ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle partisinin ertelenen kongre sürecine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldıkları kongre sürecine kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Yarın başlayacağımız ilçe kongrelerimizi kasım ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında il kongrelerimize başlayacak ve büyük kongremiz ile kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. 19 yıldır ülkemize hizmet eden AK kadrolarımız tecrübeli, vefakar, fedakar kadrolarını yeni arkadaşlarımızla takviye ederek inandığı yolda yürümeye devam edecek. Milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız. Liderimiz önderliğinde söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Kuşkusuz bu süreçte kongrelerimiz Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirler alınarak yapılacak. Kongrelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."


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