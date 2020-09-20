AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Dinar İlçe Kongresi'nde konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2023'te Türkiye'yi çok daha güzel yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Kandemir, partisinin Dinar'da bir çay bahçesinde düzenlenen 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendilerinin mevkilerin geçiciliğine inandıklarını, AK Parti hareketine bir dava şuuruyla baktıklarını belirtti.

Yol yürürken dünü bugünüyle değil, ilhamını ve değerler bütününü çok daha gerilerden alan bir siyasi hareketin temsilcileri olduklarını dile getiren Kandemir, "Bizler 'eğer yürüdüğünüz yollar konforlu ise kaybolmuşsunuz demektir' diye hisseden bir siyasi hareketiz. Düne kadar bu millete istikamet biçenler, 'şuradan yürüyeceksiniz', 'şu yolu takip edeceksiniz' diyenlere 'kendi yolumuzu kendimiz çizeriz biz' diyen bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

- "2023 seçimlerinin zor bir seçim olacağını biliyoruz"

Zorluğa talip bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Kandemir, "Biliyoruz ki Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ve iddiasını arttırdıkça zorluğumuz da artacak. Kuşatma daha keskinleşecek. Karşımızda dün hasım olanlar, nasıl hısım oldularsa çok daha kolay bir araya gelecekler. 2023 seçimlerinin zor bir seçim olacağını biliyoruz. İnşallah, Cumhur İttifakı olarak MHP ve BBP ile birlikte el ele, gönül gönle 2023’te Türkiye’yi çok daha güzel yarınlara taşıyacağız. Fakat kolay olmayacak onu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye’nin son 20 senesinde milletin yanında durmadılar, durmayacaklar"

Kandemir, karşılarında bu milletin sevinciyle sevinemeyen bir muhalefet olduğu değerlendirmesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha kötüsü de yalanı adeta elbise gibi üzerine giymiş, çok kolay söyleyen ve onu da ısrarla devam ettiren bir muhalefet bloku var. Bunlar, biz Barış Pınarı Harekatı'na başlarken 'ne işiniz var oralarda?' diyorlardı. Hangi keskin dönemece bakarsanız bakalım, Türkiye'nin son 20 senesinde milletin yanında durmadılar, durmayacaklar. Çünkü bunlar ayaklarını bu topraklara, gözlerini, kalplerini, gönüllerini ve zihinlerini bu millete döndüremediler."

Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Başkanı Hüseyin Sezen, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve çok sayıda partili katıldı.

Tek liste halinde gidilen Kongrede, mevcut başkan İdris Er yeniden seçildi.