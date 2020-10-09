AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Altıeylül İlçe Kongresi'ne katıldı:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ermenistan, PKK ve PYD teröristlerini Karabağ'a gönderdi.' haberleri çıkmasına rağmen CHP'den bir ses duydunuz mu? Çünkü buna değinirse ortağı HDP kızacak. Bundan korktukları için bu konuda ağızlarını açmadılar. Bu da bunların çelişkisini, ikiyüzlülüğünü ortaya koyar." dedi.

Dağ, Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Balıkesir Altıeylül İlçe 3. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin hizmet edip güzel işler yaptığı için her seçimde oylarını artırdığını söyledi.

Çok daha güzel işler yapmak istediklerini fakat bazı zihniyetlerin buna engel olduğunu belirten Dağ, "Şimdi 2023 seçimlerine giderken böyle bir beklenti içinde olanlara başka beklenti içinde olanlar da girdi. Bugüne kadar siyasi mücadele verdiklerimizin dışında kol kola, beraber bunlarla mücadele ettiklerimiz de onlarla kol kola girdi." diye konuştu.

Ülkede bir erken seçim gündeminin oluşturulduğunu anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Biz hep seçimlerin tam zamanında yapılacağını söyledik. Bundan hiç kimse beklenti içinde olmasın. Bu erken seçimle ilgili gündemi oluşturanlar, salgın sonrası Türkiye'nin ne kadar rahat bir sürece gireceğini gördükleri için bu gündemi oluşturuyor. Bugün yine CHP Genel Başkanı, bir siyasi parti ziyaretinde her ikisi de aynı şeyi telaffuz ediyor. Bir adım öteye geçmişler artık; bu sefer 'erken seçim istiyoruz.' diyorlar.

Biz, 24 Haziran'da bu milletten Cumhurbaşkanımız yüzde 52,3 ile icazeti aldı. Meclis de aynı şekilde icazeti aldı. Anayasaya göre 5 yıllık bir süreç var. O süreç devam edecek ve inşallah 5 yıl sonra bundan önceki seçimlerde nasıl netice almışsak bundan sonra da aynı neticeyi alacağız. Muhalefetin elinde bir malzeme kalmadı."

- "HDP'den korktukları için bu konuda ağızlarını açmadılar"

Dağ, ekonominin muhalefetin sürekli gündemine aldığı, tartıştığı ve iktidarın yumuşak alanı olarak görmeye çalıştığı bir konu olduğunu dile getirerek, "Bu konuda yorum yaparken, eleştiri ortaya koyarken, sanki dünya bir salgın sürecinden geçmiyor; küreselleşmenin getirmiş olduğu nokta ile özellikle ülkelerin birbirileriyle iletişimi, ticari bağlantıları ve salgınla bunların en alt noktaya gelmiş olması... Dünyadaki diğer ülkelerin, ABD'nin, Avrupa'nın şu anda bulunmuş olduğu pozisyonla karşılaştırmadan yapılan yorumlar, haksız yorumlardır. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde bu konuda tedbirler alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Dağ, şöyle konuştu:

"Yıllar ekonomik ve askeri olarak Azerbaycan'ın önüne büyük bir imkan getirmiş olsa da aslında bir şey daha var. O da uluslararası destek veren ülkelerin varlığı ve özellikle Türkiye'nin varlığı. Burada biz, amasız, şartsız sonuna kadar hakkının olduğunu bildiğimiz Azerbaycan ile beraberiz. Bu olay yaşandığında CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, 'Türkiye, Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor. Cihatçıları oraya gönderdi.' dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA, İHA için yardım ettiği konusu, gizli değil. Azerbaycan da bir ülke.

İki ülke arası silah alışverişi yapılabilir. Daha da vahimi bizim elimizi daha da zayıflatacak, yalan bir iddianın ortaya koyulması. Hadi bunu söylediniz ama gerçek bir konuda hiç sesiniz çıkmıyor. 'Ermenistan, PKK ve PYD teröristlerini Karabağ'a gönderdi.' haberleri çıkmasına rağmen CHP'den bir ses duydunuz mu? Çünkü buna değinirse ortağı HDP kızacak. Bundan korktukları için bu konuda ağızlarını açmadılar. Bu da bunların çelişkisini, ikiyüzlülüğünü ortaya koyar. Allah muhafaza şu anda iktidarda AK Parti değil de bunlar olsaydı oradaki kardeşlerimiz, soydaşlarımız neyle karşı karşıya kalırlardı gün gibi ortada."

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şahin Tin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Adil Çelik ile ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanlarının katıldığı kongrede, Ömer Munis ilçe başkanı seçildi.

Dağ daha sonra Altıeylül ilçesi Dinkçiler Mahallesi'ndeki Sabri Uğur Parkı ve millet kıraathanesinin açılışına katıldı.

