AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor" dedi.

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