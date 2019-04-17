AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var.17 Nisan 2019 Çarşamba 11:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor" dedi.
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