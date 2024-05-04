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Aktüel AK Parti Gençlik Kollarından üniversitelerde Filistin’e destek yürüyüşü
Aktüel

AK Parti Gençlik Kollarından üniversitelerde Filistin’e destek yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2024-05-04 11:31:00 -
AK Parti Gençlik Kollarından üniversitelerde Filistin’e destek yürüyüşü

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) olarak ABD’nin üniversite kampüslerinde devam eden Filistin’e destek gösterilerine 31 üniversitede yürüyüşler düzenleyerek destek olduklarını bildirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek ve Türkiye’den bir ses olmak amacıyla ÜNİAK’ın dün 17 üniversitede, bugün ise 14 üniversitede eş zamanlı destek ve tepki yürüyüşleri gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail’e lanet sloganları atarak yürüyen üniversiteli gençlerin, yürüyüş sonrası sosyal medyadan da #CampusesSayStop ve #FreePalestine ile hashtag çalışmaları gerçekleştirdiğini bildiren İnan, ABD’deki üniversitelerde düzenlenen gösterilerde iki haftada 2 bin öğretim görevlisi ve öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. İnan, ÜNİAK’ın yürüyüşlere pazartesi günü itibarıyla devam edileceğini bildirdi.

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