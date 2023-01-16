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Siyaset AK Parti EYT için tarih verdi! Seçim tarihi değişiyor
Siyaset

AK Parti EYT için tarih verdi! Seçim tarihi değişiyor

EYT ve seçim tarihi konularında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. EYT için tarih verirken, seçim tarihinin de değişebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 19:14:00 - 2023-01-16 19:23:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milyonların büyük bir heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili ve seçim tarihinin öne çekilme ihtimaliyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, EYT konusu ve erken seçim hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:

EYT seçim sonrasına mı kalacak?

EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı, karar verildi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç çıkacaktır. Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Herkes müsterih olsun. Şubat en geç mart ayında sonuca ulaşılmış olacaktır. Kendi takvimi içinde gecikme olmadan yasalaşacak.

Seçim konusuyla ilgili tarih budur dediğimiz zaman duyuracağız. Biraz geriye çekebiliriz. Birkaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süre olarak güncelleme söz konusu olacak."

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