AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. AK Parti İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?28 Aralık 2018 Cuma 18:42
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. AK Parti İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?
Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi.
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayları 29 Aralık’ta açıklayacak. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın iddiasına göre, 26. dönem milletvekili Azmi Ekinci'nin Esenyurt belediye başkan adaylığında ismi geçtiğini iddia etti.
2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47
CHPadayı Çetin Çapan % 34.6
HDPadayı Cüneyt Caniş % 10.1
MHP adayı Halit Özer 5.9
24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları
AK Parti % 39,45
CHP % 22,69
HDP % 21,96
MHP % 8,55
İYİ Parti % 5,95
24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri
Ravza Kavakcı Kan
Emine Sare Aydın Yılmaz
Aziz Babuşçu
Nevzat Şatıroğlu
Rümeysa Kadak
Markar Esayan
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri
Kadri Enis Berberoğlu
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gökan Zeybek
Nazır Cihangir İslam
Derya Şentürk
Turan Hançerli
HDP İstanbul milletvekilleri
Mustafa Avcı
Sema Uçar
MHP İstanbul milletvekilleri
Feti Yıldız
Edip Semih Yalçın
İYİ Parti İstanbul milletvekilleri
Abdul Ahat Andican
Özcan Pehlivanoğlu
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