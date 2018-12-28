AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. AK Parti İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi.

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayları 29 Aralık’ta açıklayacak. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın iddiasına göre, 26. dönem milletvekili Azmi Ekinci'nin Esenyurt belediye başkan adaylığında ismi geçtiğini iddia etti.

2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47

CHPadayı Çetin Çapan % 34.6

HDPadayı Cüneyt Caniş % 10.1

MHP adayı Halit Özer 5.9

24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları

AK Parti % 39,45

CHP % 22,69

HDP % 21,96

MHP % 8,55

İYİ Parti % 5,95

24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri

Numan Kurtulmuş

Berat Albayrak

Süleyman Soylu

Mehmet Muş

Nurettin Canikli

Fatma Betül Sayan Kaya

Akif Çağatay Kılıç

Mustafa Ataş

Volkan Bozkır

Mehmet Doğan Kubat

Erol Kaya

Abdullah Güler

Tülay Kaynarca

Vedat Demiröz

Hasan Turan

Halis Dalkılıç

Ravza Kavakcı Kan

Serap Yaşar

Emine Sare Aydın Yılmaz

Osman Boyraz

Aziz Babuşçu

Nevzat Şatıroğlu

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Zafer Sırakaya

Mihrimah Belma Satır

Canan Kalsın

Rümeysa Kadak

Ahmet Berat Çonkar

Ahmet Hamdi Çamlı

Ahmet Mücahit Arınç

Hulusi Şentürk

Markar Esayan

Mustafa Yeneroğlu

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Mustafa Demir

Erkan Kandemir

Eyüp Özsoy

İffet Polat

Şamil Ayrım

Serkan Bayram

İbrahim Yasin Kırıcı

Alev Dedegil

24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri

Engin Altay

Kadri Enis Berberoğlu

İbrahim Özden Kaboğlu

Erdoğan Toprak

Aykut Erdoğdu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Mehmet Bekaroğlu

Ahmet Ünal Çeviköz

Gamze Akkuş İlgezdi

Zeynel Emre

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Onursal Adıgüzel

Sibel Özdemir

Yüksel Mansur Kılınç

Fethi Açıkel

Özgür Karabat

Yunus Emre

Gürsel Tekin

Turan Aydoğan

Gökan Zeybek

İlhan Kesici

Emine Gülizar Emecan

Ali Şeker

Oğuz Kaan Salıcı

Nazır Cihangir İslam

Derya Şentürk

Mahmut Tanal

Turan Hançerli

HDP İstanbul milletvekilleri

Ahmet Şık

Pervin Buldan

Oya Ersoy

Musa Piroğlu

Hakkı Saruhan Oluç

Hüda Kaya

Erkan Baş

Ali Kenanoğlu

Mustafa Avcı

Erol Katırcıoğlu

Sema Uçar

MHP İstanbul milletvekilleri

Feti Yıldız

Edip Semih Yalçın

Celal Adan

İsmail Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Cemal Çetin

Arzu Erdem

İYİ Parti İstanbul milletvekilleri

Hayrettin Nuhoğlu

Ümit Özdağ

Abdul Ahat Andican

Ahmet Çelik

Mehmet Fatih Şeker

Ümit Beyaz

Yavuz Ağıralioğlu

Özcan Pehlivanoğlu