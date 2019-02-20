AK Parti Esenler belediye meclis üyeleri 2019 AK Parti Esenler belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu’yu aday gösterdi. M. Tevfik Göksu ile birlikte Esenler’de yarışacak AK Parti Esenler belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Esenler belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Esenler belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu’yu aday gösterdi. M. Tevfik Göksu ile birlikte Esenler’de yarışacak AK Parti Esenler belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Esenler belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Esenler Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu:Hasan Şahin, Ömer Çetinkaya, Meryem İnat, Burhan Şentürk, İlyas Duran, Engin Aydoğan. İşte AK Parti Esenler meclis üyesi aday listesi 2019

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