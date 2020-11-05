AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır koronavirüse yakalandı
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Twitter hesabından duyurdu
Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim.” İfadelerine yer verdi.
Türkiye'de 5 Kasım koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 81 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 639'e yükseldiğini açıkladı. Bugün toplam 146 bin 28 test yapılırken, 2 bin 311 yeni vaka tanısı konuldu.