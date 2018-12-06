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AK Parti Erzincan belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti'nin Erzincan belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Erzincan yer almamıştı. AK Parti Edirne belediye başkan adayı kim? Edirne AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti Erzincan belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Erzincan belediye başkan adayları açıklanıyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:09
AK Parti Erzincan belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti'nin Erzincan belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Erzincan yer almamıştı. AK Parti Edirne belediye başkan adayı kim? Edirne AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti Erzincan belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Erzincan belediye başkan adayları açıklanıyor

Erzincan AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Edirne belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Erzincan yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün il başkanları toplantısı sonrasında AK Parti Erzincan belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Erzincan belediye belediye başkan adayı ve Erzincan ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazandı. AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu. 

Erzincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

MHP % 33

CHP % 9

SP : 1

Çayırlı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 34

CHP % 6

SP % 6

İliç 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 50

AK Parti % 43

SP % 3

CHP % 1

Kemah 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 52

AK Parti % 42

CHP % 2

SP % 1

Kemaliye 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 43

SP % 1

CHP % 1

Otlukbeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 44

SP % 2

Refahiye 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 54

AK Parti % 40

SP % 2

Erzincan 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 44.54

CHP % 25.74

MHP % 18.95

HDP % 5.29

İYİ Parti % 4.17

SP %  1.11

AK Parti Erzincan Milletvekilleri

Süleyman Karaman

Burhan Çakır

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:48
  1. Karaman
  2. İzmir
  3. Erzincan
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
  6. Ankara
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