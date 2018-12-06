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AK Parti, Erdoğan'ın talimatıyla toplanıyor! Adaylık için istifa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığına TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gösterilmesi durumunda, milletvekillerini gruplar halinde toplayarak, Yıldırım'dan boşalacak koltuğa kimin oturacağını istişare edecek.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:25
AK Parti, Erdoğan'ın talimatıyla toplanıyor! Adaylık için istifa edecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının ilan edilmesinin ardından, istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Yıldırım'ın istifa etmemesi durumunda, milletvekilliği ve Meclis başkanlığı görevini 31 Mart'a kadar sürdürmesi bekleniyor. Ancak, Binali Yıldırım’ın buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Yıldırım'ın, adaylığının ilan edilmesinin ardından istifa edeceği belirtildi. Bu durumda Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

Adaylığı 22 ya da 23 Aralık’ta ilan edilecek

Meclis’te 21 Aralık’ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından, Binali Yıldırım’ın adaylığının 22 veya 23 Aralık tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da beklemeden, yeni meclis başkanının kim olacağı konusunu 23 Aralık’tan sonra milletvekilleriyle yapacağı istişare toplantısında değerlendireceği belirtildi. Bu kapsamda Erdoğan ve Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan AK Parti'de, Binali Yıldırım’dan sonra boşalacak Meclis başkanlığı koltuğu için süpriz isimler gündeme gelmeye başladı. Grup Başkanı ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, güçlü adaylar olarak değerlendirildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:25
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Amasya
  5. Adıyaman
  6. AK Parti
  7. İBB adaylığı
  8. Binali Yıldırım
  9. Binali Yıldırım istifa edecek mi
  10. İBB adayı kim olacak
  11. Yerel seçimler

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