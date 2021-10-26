AK Parti engelleyince bu yolu buldular! CHP'li İBB faturadaki o ibareyi kaldırdı su yüzde 20 zamlandı
AK Parti'nin zam talebini engellemesine karşın CHP'li İBB, faturalardaki "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırarak, suya ortalama yüzde 20 zam getirmiş oldu.
İBB iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarına indirim yapacağını söylemiş ancak seçimleri kazandıktan sonra su fiyatlarına zam yapmıştı.
Zam talebini AK Parti engellemişti
Geçtiğimiz aylarda İBB yönetimi tarafından bir zam talebi daha gelmiş, AK Parti grubu tarafından engellenmişti.
"İnsani Su Kullanım Hakkı"nı kaldırdılar
AK Parti grubunun zammı engellemesine rağmen CHP'li İBB yönetiminin, faturaları artırmak için bulduğu yol görenleri şaşkına çevirdi.
İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı", İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.
Suya ortalama yüzde 20 zam geldi
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı.
İSKİ doğruladı
Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.
Vatandaş tepki gösterdi
"İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, İstanbullular tarafından tepkiyle karşılandı.