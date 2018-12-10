AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Elazığ belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Keban belediye başkan adayı, AK Parti Maden belediye başkan adayı, AK Parti Ağın belediye başkan adayı, Arıcak AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Baskil belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Elazığ ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Elazığ belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Elazığ belediye başkan adayı da var. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları oldu. AK Parti'nin Elazığ ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Elazığ belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55

MHP adayı Bilal Çoban % 29

CHP adayı Hamza Sorgucu % 7

Ağın belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 50

AK Parti % 40

SP % 3

Alacakaya belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 49

AK Parti % 40

Arıcak belediye seçim sonuçları 2014

DP % 25

BBP % 19

AK Parti % 17

SP % 17

DYP % 15

Baskil belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 65

MHP % 30

SP % 1

Karakoçan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 31

SP % 14

Keban belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

SP % 27

MHP % 12

Maden belediye seçim sonuçları 2014

DP % 47

AK Parti % 44

CHP % 3

Palu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

MHP % 37

Hüda Par % 13

Elazığ 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 54.67

MHP yüzde 13.71

CHP yüzde 10.52

HDP yüzde 9.83

İYİ Parti yüzde 7.78

SP yüzde 1.79

AK Parti Elazığ Milletvekilleri

Metin Bulut

Sermin Balık

Zülfü Tolga Ağar

MHP Elazığ Milletvekili

Oğuzhan Demir

CHP Elazığ Milletvekili

Gürsel Erol