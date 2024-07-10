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Gündem Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı
Gündem

Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 11:31:00 -
Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Küçük yaş haddinden dolayı görevinden ayrıldı.

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, yaş haddi nedeniyle görevinden ayrıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Oğuzhan Küçük yaptığı açıklamada, “4 seneyi aşkın süredir yürütmekte olduğum AK Parti Düzce Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden genel merkezimizle gerçekleştirdiğim istişareler sonucunda yaş haddinden dolayı ayrılmış bulunuyorum. Bu kutlu davada edindiğim görev süresince şahsıma desteklerini esirgemeyen teşkilatımıza, tüm Düzcelilere teşekkür ediyor, neferi olduğum AK Partimize ve davamıza bir ömür hizmet etmeye devam etmekten onur duyacağımı ifade ediyorum. Durmak yok yola devam” dedi.

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