AK Parti duyurdu: Kanuni haklarımızı... AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'daki bazı sandıklarda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek sonunca itiraz edeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

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