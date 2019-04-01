AK Parti duyurdu: İstanbul'u kazandık AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, son seçim sonuçlarına göre İstanbul'u kazandıklarını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İstanbul'da seçimi 3 bin 870 oy farkla kazandık" dedi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışında belirsizlik devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak seçimlerden Binali Yıldırım'ın galip çıktığını söyledi. Şenocak, "290 binin üzerinde geçersiz oy var. Geçersiz oy oranlarının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bizim yapmış olduğumuz veri girişiyle 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasını yaptı.

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