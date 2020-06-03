AK Parti düşmanı TMMOB'dan ikiyüzlülük! Her gün küfrettikleri iktidarın imkanlarından böyle faydalanıyorlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ekonomileri de olumsuz anlamda etkiledi. Türkiye'de de virüsün meydana getirdiği bu olumsuz ortamdan esnafın kurtulması için çok sayıda tedbir paketleri açıklandı. Bunlardan sonuncusu ise kamu bankalarının esnaflara verdiği "İşe Devam Küçük İşletme Can Suyu Destek Kredisi" oldu.

İktidar düşmanı TMMOB İnşaat mühendisleri Odası'ndan üyelerine mesaj

Bu uygulamalardan koronavirüs dolayısıyla işleri azalan çok sayıda esnaf yararlanmak için başvuru yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise AK Parti hükümetine yönelik karşıtlığıyla bilinen ve tüm projelerine taş koymaya çalışan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası oldu. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, hükümetin açıkladığı 'Can Suyu Destek Kresini' mesajını üyelerine göndererek destek kredilerine başvurabileceklerini belirtti. İktidar karşıtı odanın üyelerine gönderdiği mesaj, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

İşte o mesaj

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından üyelerine gönderilen mesaj şu şekilde;



HALKBANK`TAN ÜYELERİMİZE DESTEK KREDİSİ OLUŞTURULDU

Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından, İnşaat Mühendisleri Odası üyelerine yönelik, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, ihtiyaç duydukları kredilere ulaşmakta zorluk çeken küçük işletmeler ile Oda`ya kayıtlı bulunan şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla, "İşe Devam Küçük İşletme Can Suyu Destek Kredisi" oluşturuldu.

Küresel salgın dolayısı ile faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken, ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayan İMO üyelerine yönelik oluşturulan destek kredisi ile; yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve ilk 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vade ile azami 25 bin lira nakit kredi alınabilecek.

Şahıs şirketleri, yıllık cirosu 3.000.000 TL`yi aşmayan işletmeler; kredi başvurularını aşağıdaki linkte yer alan formu doldurarak yapacaktır.

Anonim ve limited şirketler ve yıllık cirosu 3.000.000 TL`yi aşan şahıs işletmeleri; kredi başvurularını aşağıdaki linkte yer alan formu doldurarak yapacaktır.

Başvurunun alındığına dair banka tarafından cep telefonlarına gelecek SMS ile yapılacak doğrulamanın ardından, Halk Bankası şubelerinden kobi müşteri ilişkileri yetkilileri, kredi sürecine ilişkin başvuru sahipleriyle iletişime geçecek, kredi başvurusu olumlu sonuçlanan üyelerimiz banka şubelerine davet edilecektir.

Kredi başvurularında ayrıca, güncel İMO üyelik belgesi talep edilecektir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU