  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalyan savaş gemisi de çatışmalara dahil oldu! İHA düşürdüler

Almanya’da dev anketten Türkiye çıktı! İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı solladık! İşte sonuçları

ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıda balıkçılar katledildi

ABD Başkanı Biden'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye yaptığı hareket şaşkınlığa neden oldu

Rusya'dan Türkiye'ye kar gelecek! Kesin tarihi belli oldu... Plan yapmadan önce bir kez daha düşünün!

Kassam’dan siyonistlere ‘tünel’ sürprizi

Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Seçim zamanı ortaya çıkan CHP'li Başkan'a tepki: Cenazelerimi gömerken neredeydin?

Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme

Petrol kararını ilan ettiler! EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz yatırım tutarını onayladı!
Gündem AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK Parti’ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?
Gündem

AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK Parti’ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?

Yeniakit Publisher
2024-03-03 12:27:00 -
AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK Parti’ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?

AK Partili üst düzey bir yetkili, yüksek katılım beklenen İstanbul seçiminin 150-160 bin oy farkıyla Murat Kurum tarafından alınacağını iddia etti. AK Parti CHP'nin elindeki 8 ili geri alacaklarını belirtti.

Yerel seçimlere 28 gün kala anketler peş peşe geliyor. AK Parti'li yöneticilere göre seçim süreci son iki hafta daha da hareketlenecek.

150-160 bin oy farkla İstanbul'u alırız

Gazete Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisinin daha fazla hissedileceği son dönemeçte seçimin Kurum lehine sonuçlanacağı iddia ediliyor. AK Partili üst düzey bir yetkili, yüksek katılım beklenen İstanbul seçiminin 150-160 bin oy farkıyla Murat Kurum tarafından alınacağını iddia ediyor.

Sonucu merak edilen iller

Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar sonucu merak edilen birçok il var. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir bu iller arasında öne çıkıyor. AK Partililere göre 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyelerin yeniden kazanılması sürpriz olmayacak.

AK Parti'nin kazanma fırsatı olan 8 il

Ana hedef İstanbul’u yeniden kazanmak ama mevcut belediyelerin üzerine ayrıca CHP’li belediye başkanlarınca yönetilen Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu’nun da eklenebileceği hesabı yapılıyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin kazandığı ama kayyım atanan Siirt’in de AK Parti tarafından kazanılma olasılığından bahsediliyor. Bu durumda AK Parti kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenmiş olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Son seçim anketinin sonucu açıklandı! Bir büyükşehirde oy farkı yüzde 20'nin üzerine çıktı
Son seçim anketinin sonucu açıklandı! Bir büyükşehirde oy farkı yüzde 20'nin üzerine çıktı

Siyaset

Son seçim anketinin sonucu açıklandı! Bir büyükşehirde oy farkı yüzde 20'nin üzerine çıktı

Yaşlı Joe'yu kalpten götürecek anket sonucu açıklandı
Yaşlı Joe'yu kalpten götürecek anket sonucu açıklandı

Dünya

Yaşlı Joe'yu kalpten götürecek anket sonucu açıklandı

Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı
Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Gündem

Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Almanya’da dev anketten Türkiye çıktı! İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı solladık! İşte sonuçları
Almanya’da dev anketten Türkiye çıktı! İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı solladık! İşte sonuçları

Aktüel

Almanya’da dev anketten Türkiye çıktı! İtalya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı solladık! İşte sonuçları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23