AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.09 Ağustos 2019 Cuma 16:51
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.
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