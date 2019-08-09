AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.