AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyeleri 2019 Çekmeköy belediyesi AK Parti meclis üyeleri. AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz’ı aday gösterdi. Ahmet Poyraz ile birlikte Çekmeköy’de yarışacak AK Parti Çekmeköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz’ı aday gösterdi. Ahmet Poyraz ile birlikte Çekmeköy’de yarışacak AK Parti Çekmeköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Çekmeköy Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Şahmettin Yüksel, Leyla Gülden Kıldan, Şenol Alan, Rıdvan Bural, Yılmaz Sezgin, Hamza Çoban, Nazmiye Çetin. AK Parti Ümraniye belediyesi meclis üyeleri 2019 CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri 2019

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